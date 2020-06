Der Nächste, bitte - auch Borna Coric positiv auf COVID-19 getestet

Nach Grigor Dimitrov ist mit Borna Coric ein weiterer Teilnehmer der Adria Tour positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das gab der Kroate via Twitter bekannt.

von red/SID

zuletzt bearbeitet: 22.06.2020, 10:23 Uhr

© GEPA Pictures Borna Coric hat sich ebenfalls angesteckt

Coric hatte am Samstag die erste Partie gegen Grigor Dimitrov bestritten, war im Gegensatz zum Bulgaren aber auch am Sonntag in Zadar noch am Start gewesen. Nun gab der Kroate über Twitter bekannt, dass er sich so wie Dimitrov mit dem COVID-19-Virus infiziert hatte.

Das hat auch Auswirkungen auf die kommenden Wochen: Schließlich sollte Coric wie auch Dimitrov Teil von "Thiem´s 7" in Kitzbühel vom 07. bis 11. Juli 2020 sein.

Die Veranstalter der Adria Tour hatten am Sonntag auf die Austragung des Endspiels zwischen Novak Djokovic und Andrey Rublev verzichtet. "Wir haben uns stets strikt an die epidemiologischen Maßnahmen der Länder gehalten, in denen die Adria-Tour organisiert wurde", hieß es in einer Mitteilung. Niemand, der mit Dimitrov Kontakt gehabt habe, zeige Symptome."

Dimitrov, Nummer 19 der Welt, teilte am Sonntagabend bei Instagram die Neuigkeiten mit und stellt damit Djokovic vor Schwierigkeiten. Denn beim Auftakt am vergangenen Wochenende in Belgrad waren die Zuschauerränge prall gefüllt, die Spieler umarmten sich - und feierten anschließend ausgelassen in einem Club. Mittendrin: Alexander Zverev.

Der frühere Profi Andy Roddick reagierte auf die Entwicklungen mit einem Scherz. "Anscheinend gibt es eine Pandemie", twitterte der Amerikaner. Der Schweizer Stan Wawrinka reagierte auf den Kommentar mit einem "Hahahahaha".

Ob die Tour nach dem Vorfall fortgesetzt werden wird, ist mehr als fraglich.