Der neue HEAD EXTREME 2022 - Spin für Dich, Chaos für den Gegner

Matteo Berrettini und der HEAD EXTREME 2022 - das ist eine Paarung, der auch der ambitionierte Hobbyspieler nacheifern sollte. Der EXTREME, der im September 2022 auf den Markt kommt, ist deine ultimative Spin-Maschine.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 08:01 Uhr

© HEAD Jung, aggressiv, energiegeladen - der HEAD EXTREME ist für Matteo Berrettini wie maßgeschneidert

Jung, aggressiv, energiegeladen - das gilt in erster Linie für uns HobbyspielerInnen. Und auf der ATP-Tour treffen diese Attribute haargenau auf Matteo Berrettini zu, der als einer der Mit-Favoriten in die anstehenden US Open gehen wird. Berrettini, in diesem Jahr schon Champion in Stuttgart und im Londone Queen´s Club, dominiert seine Gegner von der Grundlinie mit Spin und Power.

Mit der Einführung der Auxetic-Technologie bietet der neue EXTREME ein überragendes Spielgefühl, welches dir hilft, mehr Spin auf den Ball zu bringen, deine Gegner zu dominieren und sie hinter die Grundlinie zu drängen. Dazu noch ein Aufschlag wie der von Matteo Berretini - was soll da noch schiefgehen?

Der EXTREME, der am 1. September 2022 auf den Markt kommt, ist deine ultimative Spin-Maschine. Für optimalen Spin und Power verfügt der Schläger über Spin-Grommets, die eine größere Saitenbewegung in alle Richtungen ermöglichen. Die Sound-Grommets sorgen durch mehr Saitenbewegung für zusätzliche Power und optimieren gleichzeitig Klang und Vibrationen.

Jedes Detail des EXTREME wurde so entwickelt, dass du den Ball mit viel Spin, Power und Explosivität spielen kannst. Während der Spin-Schaft die seitliche Stabilität erhöht, was ein höheres Spin-Potenzial schafft, maximiert das spinfreundliche 16/19-Bespannungsbild die Saitenrückstellung, wodurch du mit mehr Spin spielen kannst. Extreme Leistung kommt mit einem sehr fashionorientierten, modernen Design in Pistaziengrün und Grau.

Du bist ein Turnier-, Leistungs- oder Mannschaftsspieler? Ganz gleich, in der EXTREME 2022 Serie wirst du unter den fünf Modellen einen Schläger finden, der zu deinem aggressiven Spiel passt.

Turnierspieler, die mit Spin und höchster Kontrolle spielen wollen, wählen den EXTREME TOUR (305 Gramm), während Mannschaftsspieler den EXTREME MP (300 Gramm) für noch mehr Power kombiniert mit einer leichteren Spielbarkeit bevorzugen. Junge Leistungsspieler können mit dem EXTREME MP L(285 Gramm), der leichteren Version des EXTREME MP, viel Spin und Power erzeugen. Der EXTREME TEAM (275 Gramm) ist perfekt für Freizeitspieler, während der EXTREME TEAM L (265 Gramm) das leichteste Modell der Serie ist, das dank einer größeren Kopfgröße und mehr Power für komfortorientierte Spieler oder Einsteiger am Einfachsten zu spielen ist.