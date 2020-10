Der Ranking-Wahnsinn, Episode 218: Andreescu ohne ein einziges Match 2020 am Jahresende auf Platz sieben

Die ATP- und WTA-Weltranglisten bleiben wohl bis Ende März 2021 eingefroren. Das führt zu ziemlich erstaunlichen Auswüchsen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2020, 10:39 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu wird 2021 hoffentlich komplett gesund sein

Novak Djokovic wird im kommenden März Roger Federer als jenen Spieler ablösen, der die meisten Wochen auf Position eins der ATP-Weltrangliste gestanden hat. Zum einen, weil der Serbe der dominierende Spieler der ersten Monate 2020 war, erst durch den Faux-Pas von New York City ein wenig aus der Spurt geworfen wurde (ganz wenig, wie der darauf folgende Turniersieg in Rom und der Finaleinzug in Roland Garros nahelegen).

Aber auch, weil Djokovic komplett ungefährdet in die Australian Open 2020 gehen kann, was sein Punktekonto angelangt. Bei seiner Auftaktpressekonferenz an der Seite von Dominic Thiem in Wien hat der Branchenprimus nämlich en passant bekanntgegeben, dass die aktuelle Punkteregelung bis in den März fortgeführt werden soll. Das heißt: Selbst für den kaum vorstellbaren Fall, dass Novak Djokovic in Melbourne in Runde eins verlieren sollte, blieben ihm 2.000 Punkte für die ATP-Charts erhalten. Hand hoch, wer das noch versteht.

Die Begründung für das Einfrieren mag für 2020 etwa aufgrund der besonderen Umstände vor allem bei den US Open ja noch stimmig gewesen sein. Dass allerdings Anfang des kommenden Jahres nicht wieder zur alten Regelung übergegangen wird, mutet seltsam an.

Federer und Andreescu profitieren

Apropos: Roger Federer wird das laufende Jahr unter den besten zehn Spielern der Welt abschließen, obwohl er nur ein einziges Turnier, die Australian Open, bestritten hat. Was auch bei der Setzung für das erste Major der kommenden Saison kein vernachlässigbarer Umstand ist. Im Augenblick wird Federer, der seit seiner Niederlage gegen Novak Djokovic im Halbfinale der Australian Open kein Wettkampf-Match mehr gespielt hat, auf Rang vier geführt.

Noch absurder der Fall von Bianca Andreescu: Die von Verletzungen geplagte Kanadierin, die 2019 in New York City im Endspiel der US Open Serena Williams besiegen konnte, wird die aktuelle Spielzeit als Nummer sieben der Welt beenden. Ohne ein einziges Match absolviert zu haben. Sollte sich Andreescu also in Melbourne zurück zum Dienst melden, profitiert sie nach wie vor von ihren Punkten etwa von ihrem Erfolg in Indian Wells 2019 und eben den US Open. Der Fairness halber sei angemerkt: Die Zähler für diese beiden Turniere bleiben natürlich auch bei allen anderen Spielerinnen in der Wertung. Es sei denn, sie haben bei den US Open 2020 besser abgeschnitten als im Jahr davor.