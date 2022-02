"Der Schock sitzt zu tief" - Die Tenniswelt trauert um Ronnie Leitgeb

Der unerwartete Tod von Ronnie Letgeb ist in der österreichischen Tennisszene mit Fassungslosigkeit und großer Anteilnahme aufgenommen worden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2022, 17:01 Uhr

© GEPA Pictures Thomas Muster und Ronnie Leitgeb haben den österreichischen Tennissport revolutioniert

Thomas Muster, den Leitgeb als Coach und Manager zum French-Open-Titel 1995 und an die Spitze der ATP-Weltrangliste brachte, drückte in einer Stellungnahme seine Trauer aus. "Mein Freund und Mentor hat heute für immer die Augen geschlossen. Mein Beileid gilt der Familie und den Angehörigen. Der Schock sitzt zu tief, um es in Worte zu fassen. Lieber Ronnie, mit Respekt und Demut bedanke ich mich, Teil deines Lebens gewesen zu sein und all diese großartigen Momente mit dir geteilt zu haben. Wir werden dich sehr vermissen. Rest In Peace."

Melzer - "Das Leben kann so ungerecht sein"

Jürgen Melzer, aktueller Sportdirektor und Davis-Cup-Chef im Österreichischen Tennisverband, hat mit Leitgeb als Coach ebenfalls seine größten Erfolge gefeiert. Melzer drückte seine Fassungslosigkeit in einem Instagram-Post aus. "Ich kann einfach nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. Ich werde unsere Gespräche vermissen. Du hast mir so viel beigebracht und bist immer für mich da gewesen, egal zu welcher Tages oder Nachtzeit. Das Leben kann so ungerecht sein. Ich werde dich für immer in meinem Herzen haben. RIP Chef"

Günter Bresnik, der dieselbe Schule wie Leitgeb besuchte (wenn auch drei Klassen tiefer), erklärte gegenüber tennisnet: "Ronnie hat alleine schon mit der Zusammenarbeit mit Thomas Muster mehr als jeder andere für den Tennissport in Österreich getan. Dafür hat er weder im In- noch im Ausland die entsprechende Anerkennung bekommen. Das ist schade. Mir tut es für die ganze Familie sehr leid."

Alexander Antonitsch, Turnierdirektor von Kitzbühel, wurde ebenfalls kalt erwischt. „Aufrichtiges Beileid an die Familie. Die Nachricht war ein Schock für uns alle“, so Antonitsch. „Ich habe Ronnie im vergangenen Herbst in Mailand und Turin gesehen, da war er bester Gesundheit.“ Friktionsfrei war die Beziehung zwischen Leitgeb und Antonitsch in früherer Zeit allerdings nicht: „Wir waren definitiv nicht die besten Freunde.“

Aber auch Antonitsch zollt Leitgeb höchsten Respekt. „Das Risiko, das Ronnie damals mit Thomas Muster eingegangen ist, war riesig. Ohne Ronnie hätten wir den Tennisboom in den 1990er-Jahren nicht erlebt. Auch der Davis Cup im Praterstadion war seine Idee.“ Da war Antonitsch neben Thomas Muster und Horst Skoff einer der drei Hauptdarsteller.