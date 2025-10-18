Der Six Kings Slam taugt nicht einmal zur Regelkunde

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bestreiten heute das Endspiel beim Six Kings Slam in Riad. Und könnten die erste enge Partie des Schaukampfturniers liefern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 19:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images "Tja, ... und ich?", könnte sich carlos Alcaraz in diesem Moment gedacht haben

Beliebte Frage an Menschen, die beruflich recht nah am Tennissport dran sind: Wie funktioniert das eigentlich im Tiebreak, wie wird da gezählt? Gut, da erzählt man dann was mit zwölf Punkten, die eigentlich ausgespielt werden müssten, aber wenn jemand schon früher bei sieben ist … Am einfachsten ist es aber immer, mit einem Beispiel zu arbeiten. Leider taugt der Six Kings Slam 2025 nicht einmal dazu. Denn in den bisherigen Matches, die allesamt nicht mehr als zwei Sätze in Anspruch nahmen, ist es dem jeweils unterlegen Spieler nicht einmal gelungen, mehr als vier Spiele pro Satz zu gewinnen.

Woran das liegt, darüber lässt sich trefflich spekulieren. Bei Stefanos Tsitsipas, der zum Auftakt gegen Jannik Sinner erwartungsgemäß untergegangen ist, könnte man den weidwunden Rücken anführen. Es gab ja Stimmen, die dem Griechen eine Operation an ebenjenem nachsagten (auch hier bei uns!), auf der ATP-Tour hat sich Tsitsipas in den letzten Wochen jedenfalls nicht gezeigt.

Alcaraz gewinnt 2025 vier von fünf Matches gegen Sinner

Immer und überall ist dagegen Alexander Zverev dabei, so auch am morgigen Sonntag beim Fan Day in der Wiener Stadthalle. In Riad hat Zverev mal wieder gegen Taylor Fritz verloren, dabei nicht ganz fit gewirkt - but whatelse is new? Eben jener Fritz hatte dann gegen Carlos Alcaraz keinen Auftrag.

Ebensowenig wie Novak Djokovic, der für sein 4:6 und 2:6 gegen Jannik Sinner aber keine Verantwortung übernehmen wollte. Das glatte Ergebnis sei einzig und alleine Sinner zuzuschreiben, der einfach zu gut gespielt habe.

Und so treffen sich die beiden mit Abstand besten Spieler der Welt also heute um etwa 20 Uhr MESZ (live bei uns im Ticker) wie schon im vergangenen Jahr, um sich das obszön hohe Preisgeld für den Titel des Königs auszuspielen. 2024 hatte sich Jannik Sinner den Siegerscheck geholt, in die offizielle Statistik ist dieser Sieg indes nicht eingegangen. Da führt Carlos Alcaraz mit 10:5, in diesem Jahr hat der Spanier vier von fünf Partien gegen Sinner gewonnen. Knapp zugegangen ist es eigentlich immer (mit Ausnahme des Endspiels von Cincinnati, in dem Sinner aufgeben musste). Und wer weiß: Vielleicht bekommen die Zuschauer in Riad ja tatsächlich auch noch ein Tiebreak zu sehen …

