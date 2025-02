Der Tag als Roger Federer erstmals die Spitze der Weltrangliste bestieg

Roger Federer setzte während seiner aktiven Zeit viele Bestmarken. Die Karriere des Schweizers war geprägt von Eleganz und der ewigen Lust nach Titeln. Am 2. Februar 2004 belegte Federer erstmals die Spitze der Weltrangliste und sollte dort auch auch für einige Zeit verweilen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 15:38 Uhr

© Getty Images Roger Federer erreichte am 02. Februar 2004 erstmal die Weltranglistespitze.

Der 2. Februar hat in der Karriere von Roger Federer eine besondere Bedeutung. Denn an diesem Datum feierte die Tennislegende seine Premiere an der Spitze der Weltrangliste. Eine Situation, die sich für insgesamt weitere 309 Wochen in den kommenden Jahren wiederholen sollte.

Am Tag zuvor gewann Federer in Melbourne seinen ersten Australian-Open-Titel. Im Endspiel bezwang der Schweizer Marat Safin klar in drei Sätzen. Dasselbe Ergebnis stand auf der Anzeigetafel einige Monate zuvor in Wimbledon, als der “Maestro” seine erste Grand-Slam-Trophäe gegen Mark Phlippoussis gewann.

Roger Federer blieb 237 Wochen die Nummer eins

Es sind die ersten Monate und Wochen einer sich anbahnenden Dominanz, mit der Roger Federer in der folgenden Zeit Titel um Titel sammelte und die Nummer eins bis zum 17. August 2008 nicht mehr abgeben sollte. Niemand führte die Weltrangliste so lange am Stück an, insgesamt waren es 237 Wochen.

Im September 2022 beendete Roger Federer nach 20 Grand-Slam-Titeln und insgesamt 103 Triumphen auf der ATP Tour seine Karriere. Die Legende ist jedoch stets präsent. Ab und an glücklicherweise auch physisch.