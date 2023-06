WTA-Tour: Nur Tatjana Maria erreicht Achtelfinale

Tatjana Maria konnte zum Wochenauftakt als einzige deutsche Spielerin einen Sieg feiern.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.06.2023, 22:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Tatjana Maria siegt zum Auftakt beim WTA Turnier in Nottingham

Tennisprofi Tatjana Maria beweist zu Beginn der Rasensaison schon wieder eine gute Form. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau, die im vergangenen Jahr beim Rasen-Highlight in Wimbledon bis ins Halbfinale gestürmt war, setzte sich in der ersten Runde des WTA-Turniers in Nottingham gegen die an Position sechs gesetzte Chinesin Zhang Shuai mit 6:1, 6:4 durch.

Aus für Niemeier und Papadakis

Zur möglichen Neuauflage des letztjährigen Wimbledon-Viertelfinales gegen Jule Niemeier kommt es im Achtelfinale allerdings nicht. Die Dortmunderin verlor ihre Auftaktpartie gegen die britische Qualifikantin Heather Watson 4:6, 3:6.

Im niederländischen 's-Hertogenbosch verpasste Lena Papadakis eine Überraschung. Die Qualifikantin aus Berlin, Nummer 348 der Weltrangliste, verlor ihr Erstrundenduell mit der an Position zwei gesetzten Russin Ljudmila Samsonowa 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7) und vergab dabei im dritten Satz eine 5:3-Führung. Die 24-jährige Papadakis war erst zum vierten Mal in ein Hauptfeld bei einem WTA-Turnier vorgestoßen.

Maria war nach ihrem Erstrunden-Aus bei den French Open schon in der vergangenen Woche beim kleinen ITF-Turnier im englischen Surbiton in die Rasensaison gestartet. Im Südwesten Londons hatte sie das Viertelfinale erreicht.