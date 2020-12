Deutsche Meisterschaften: Die Halbfinalpartien in Biberach stehen fest

Endspurt bei den 49. Deutschen Meisterschaften in Biberach. Am Stützpunkt des Württembergischen Tennis Bundes standen die Viertelfinalpartien auf dem Programm. Während bei den Herren Routinier und Titelverteidiger Daniel Masur den Sprung ins Halbfinale geschafft hat, behauptet sich in der Damenkonkurrenz der Nachwuchs.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 19:56 Uhr

© DTB/Mathias Schulz Noma Noha Akugue hat in Biberach für eine Überraschung gesorgt

Mit vier Halbfinalistinnen unter 20 Jahren spielt sich in der Damenkonkurrenz bei den Deutschen Meisterschaften in Biberach die Jugend klar in den Vordergrund. Die 18-jährige Alexandra Vecic (Position 9/TC Tübingen) aus dem Porsche Talent Team eröffnete den Viertelfinaltag gegen Eva Lys vom Club an der Alster. Nach einer Achterbahnfahrt im Achtelfinale gegen Emily Seibold (TC BW Vaihingen/Rohr) – Vecic verlor nach einer 6:0, 3:0-Führung sechs Spiele in Folge, um letztlich den 3. Satz wieder klar mit 6:1 zu gewinnen – zeigte sich die diesjährige Halbfinalistin der Junior Australian Open in der Partie gegen Lys konstanter und gewann das Match souverän mit 6:2, 6:4.

Für die Überraschung des Tages sorgte Porsche Junior Team-Spielerin Noma Noha Akugue vom Club an der Alster e.V, 17 Jahre alt und in Biberach an Position 12 gesetzt, die sich gegen die an Nummer zwei gesetzte Jule Niemeier (TC Bad Vilbel) mit 6:7 (5), 6:3 und 6:2 durchsetzte. Mit der ebenfalls 17-jährigen Nastasja Schunk (BASF TC Ludwigshafen), in Biberach an Position zehn der Setzliste, steht ein weiteres Talent aus einem Porsche-Nachwuchsteam im Halbfinale. Einzige ungesetzte Spielerin unter den letzten vier ist Selina Dal (BASF TC Ludwigshafen). Die 19-Jährige Mainzerin ließ sich bei dem 6:1, 6:3-Sieg gegen Angelina Wirges (DTV Hannover) nicht anmerken, dass sie einen Tag zuvor das bisher längste Match des Turniers bestritten und sich erst nach drei Stunden mit 4:6, 7:6 (3), 7:6 (3) gegen Silvia Ambrosio (Tennis 65 Eschborn) durchgesetzt hatte.

Titelverteidiger Masur im Halbfinale

Bei den Herren gibt sich Titelverteidiger Daniel Masur (3/Tennispark Versmold) weiter keine Blöße und zieht nach einem harten Kampf und einer Spielzeit von zwei Stunden und 13 Minuten mit 6:7 (3), 6:3 und 7:6 (9) gegen Kai Wehnelt (7/Wiesbadener THC) ins Halbfinale ein. Dort trifft der zweifache Titelträger Masur auf Elmar Ejupovic (TC Bad Homburg). Der 27-Jährige konnte sich von Runde zu Runde steigern und stellte beim 6:1, 6:1-Sieg gegen den chancenlosen Tim Handel (TC Markwasen Reutlingen) sein ganzes Können unter Beweis.

Als jüngster verbleibender Spieler steht der 20-Jährige Henri Squire (TC Kaiserswerth e.V.) in der Runde der letzten vier. Im Match der Ungesetzten trat der Rechtshänder überzeugend auf und bezwang Jordi Walder (TSC Hansa Dortmund) mit 7:6 (4), 6:2. Den letzten Platz im Halbfinale beansprucht Benjamin Hassan (TK Kurhaus Aachen), im Turnier an Nummer vier gesetzt, für sich. Der 25-Jährige verwandelte nach zwei Stunden und 14 Minuten seinen zweiten Matchball zum 6:3, 4:6, 6:3 gegen Jakob Schnaitter vom TC Ismaning.