Deutsches Doppel trennt sich: Frantzen und Jebens gehen getrennte Wege

Constantin Frantzen und Hendrik Jebens hatten sich als zweitbestes deutsches Doppel im Profi-Circuit etabliert. Nun die unerwartete Nachricht: Die beiden Spieler gehen ab jetzt getrennte Wege.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 03.02.2025, 07:44 Uhr

© GEPA Pictures

2024 war eigentlich das Jahr für Frantzen und Jebens. War das deutsche Duo 2023 noch auf der Challenger Tour unterwegs, hieß es im letzten Jahr „Angriff auf die ATP-Tour“ – und das mit großem Erfolg. Sie spielten auf allen vier Grand Slam-Turnieren und standen in den beiden ATP-250-Turnieren in Kitzbühel und Hangzhou sogar im Endspiel. Gegner waren fast ausschließlich Top-100-Spieler, und am Ende der Saison hatten sich Jebens/Frantzen in den Top 50 etabliert.

Im Dezember letzten Jahres gaben die beiden noch Interviews über ihre gemeinsame Zukunft – doch diese scheint nun Geschichte zu sein. Das Duo geht ab jetzt getrennte Wege. Frantzen wird wohl künftig fest mit dem Österreicher Alexander Erler zusammen spielen. Zumindest starten die beiden zusammen beim ATP-Tour-500-Turnier in Dallas.