Deutschsprachige Note im US-Open-Doppel

Die US Open 2024 werfen auch im Doppel-Wettbewerb ihre Schatten voraus. In der Meldeliste sind zahlreiche deutsche und österreichische Spieler aufgeführt, die entweder ihren Platz im Hauptfeld bereits sicher haben oder sich noch in der Warteschleife befinden.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 14:27 Uhr

© GEPA Pictures (l.), Getty Images (r.) Alexander Erler, Andreas Mies, Tim Pütz und Kevin Krawietz (v.l.) haben ihren Startplatz im Doppel-Wettbewerb der US Open bereits sicher.

Angeführt wird die Meldeliste für das Doppel bei den US Open 2024 von Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien), die gerade in Kanada ihren insgesamt siebten gemeinsamen Masters-Titel erringen konnten, aber noch auf eine gemeinsame Grand-Slam-Trophäe warten. Dahinter nehmen Rohan Bopanna (Indien) und Matthew Ebden (Australien) die zweite Position ein, die sich im Frühjahr in Australien ihren ersten gemeinsamen Major-Titel sichern konnten, wodurch der 44-jährige Bopanna zum bislang ältesten Weltranglistenersten im Doppel wurde.

Sicher in der Setzliste ist das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz aufgeführt, dass vor wenigen Wochen ihren ersten gemeinsamen Titelgewinn aus dem Vorjahr am Hamburger Rothenbaum erfolgreich verteidigen konnte. Ebenfalls sicher im Hauptfeld und aktuell sechs Plätze außerhalb der Setzungsränge steht das DTB-Duo Constantin Frantzen/Hendrik Jebens, das kürzlich bei den Generali Open in Kitzbühel mit seinem zweiten Finaleinzug auf ATP-Ebene begeisterte.

Direkt hintereinander in der Meldeliste und sicher im Hauptfeld stehen der Deutsche Andreas Mies und der Österreicher Alexander Erler, die sich bei den Generali Open in Kitzbühel aufgrund der verletzungsbedingten Absage von Lucas Miedler zusammengetan hatten und einen gemeinsamen Siegeslauf bis zum sensationellen Titelgewinn starteten. Der zweifache French-Open-Champion Mies wird mit dem Australier John-Patrick Smith ins Rennen gehen, während der 6-fache ATP-Titelträger Erler an der Seite des Niederländers Matwe Middelkoop starten wird.

Lucas Miedler erholt sich noch von seiner in Hamburg erlittenen Wadenverletzung, weshalb er ein Antreten in New York noch nicht sicherstellen kann. Vorsichtshalber hat er zusammen mit dem Deutsch-Jamaikaner Dustin Brown gemeldet, der aufgrund seines Karriereendes zum Saisonende gerade auf Abschiedstour ist. Unsicher ist auch noch, ob das Duo als aktuelle Nr. 10 in der Alternate-Liste überhaupt zum Zug kommen würde. Ebenfalls noch auf der Alternate-Liste, aber mit besten Chancen als aktuelle Nachrücker Nr. 1 und 2, befinden sich die Österreicher Sebastian Ofner (mit dem Franzosen Alexandre Muller) und Sam Weissborn (mit dem Kasachen Alexander Shevchenko). Des Weiteren hoffen noch die deutschen Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer (mit dem Serben Dusan Lajovic), Daniel Altmaier (mit dem Venezuelaner Luis David Martinez) und Maximilian Marterer (mit dem Moldauer Radu Albot) auf ein Nachrutschen in den Doppel-Wettbewerb.