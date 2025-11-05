Die ATP und TikTok - ab den ATP Finals werden die jungen Fans bedient

Ab den ATP Finals 2025 wird die ATP mit ausgewählten Influencern auf TikTok versuchen, den Tennissport noch populärer zu machen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 12:20 Uhr

© ATP Tour TikTok goes ATP - oder umgekehrt

Kleiner Check des Presseraums bei den Erste Bank Open 2025 in Wien: Da waren auf der einen Seite die klassischen Print- bzw. Online-Journalisten, dazu eine Mannschaft an Fotografen. Die beinahe größte Gruppe an Medienschaffenden stellte allerdings eine Gruppe an jungen Leuten, für die die Bezeichnung „Digital Natives“ erfunden wurde. Dieses Team hat die sozialen Kanäle des Turniers und auch der ATP bespielt, mit kurzen Clips, die die Aufmerksamkeitsspanne der vielleicht nicht ganz so nerdig am Tennis Interessierten nicht überfordert.

Und genau da möchte die ATP nun noch ein Schäuferl nachlegen. Denn wie vor ein paar Tagen bekannt wurde, wird es zwischen der Spielervereinigung und TikTok eine Kooperation geben, die mit den ATP Finals in Turin ihren Anfang nehmen sollen. Betitelt wird das Ganze als „Tennis Creator Network“.

Was ist der Plan?

Nun, zum einen hat das Tennis Creator Network für jedes der ATP-Masters-1000-Turniere jeweils einen Botschafter oder eine Botschafterin nominiert, der oder die sich bei TikTok einen Namen gemacht hat. Für Monte-Carlo wäre das etwa @jeannemm5, für Rom @luca.campolunghi.

Bei den ATP Finals folgen die Creators den Spielern offenbar schon ab dem Media Day auf Schritt und Tritt, fangen Momente auf dem roten Teppich und beim Training ein. Und bekommen auch nach den Matches Zugang zu Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, und Co.

Im kommenden Jahr soll die Zusammenarbeit übrigens nicht nur auf die 1000er beschränkt bleiben. Nein, auch ausgewählte Atp-Tour-500- oder -250-Turniere sollen Besuch vom Tennis Crestor Network bekommen. Womit sich der Kreis zu Wien wieder schließt. Wobei man dort ja schon fantastisch aufgestellt ist.

