Die Fans haben entschieden: Bolelli und Vavassori das beliebteste Doppel

Simone Bolelli und Andrea Vavassori sind von den Fans zum beliebtesten Doppel auf der ATP-Tour gewählt worden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.12.2024, 16:10 Uhr

© Getty Images Die Fans haben Simone Bolelli und Andrea Vavassori offenbar in ihr Herz geschlossen

Die letzten beiden Wochen der Saison 2024 sind für Simone Bolelli und Andrea Vavassori sicherlich nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Zunächst einmal verpassten die beiden Lokalmatadore bei den ATP Finals in Turin den Heimsieg doch recht eindeutig. Und dann kamen Bolelli und Vavassori in der Finalrunde des Davis Cups gar nicht mehr zum Einsatz. Andererseits: Die Italiener haben ja zum zweiten Mal in Folge den Titel geholt. Und Bolelli und Vavassori durften immerhin mit auf das Siegerfoto.

Die beiden fanden ziemlich schnell zueinander: Schon bei ihrem allerersten gemeinsamen Event, den Australian Open Anfang 2025, zogen sie ins Endspiel ein, verloren dort allerdings gegen Rohan Bopanna und Matthew Ebden. Im weiteren Saisonverlauf hielten Bolelli/Vavassori ihr Level beständig hoch, gewannen die Events in Buenos Aires, HalleWestfalen und Peking.

Das reichte den Fans offenbar, um die beiden Italiener als beliebtestes Doppel des Jahres 2025 zu wählen. Das wurde von der ATP am heutigen Montag bekannt gegeben.