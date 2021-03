Die Murray-Familie wächst - viertes Kind für Andy und Kim

Andy Murray und seine Ehefrau Kim Sears dürfen sich erneut über Familienzuwachs freuen. Am Donnerstag kam das vierte Kind des Paares auf die Welt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2021, 08:13 Uhr

© Getty Images Andy Murray und Kim Sears dürfen sich über ihr viertes Kind freuen

Andy Murray hat in Sachen Kinder mit Roger Federer gleichgezogen: Im Gegensatz zum Schweizer Maestro und dessen Frau Mirka, die zwei Zwillingspaare in die Welt gesetzt haben, gehen Murray und seine Ehefrau Kim Sears Schritt für Schritt vor. Das Paar hat mit Sophia (5) und Edie (2) bereits zwei Töchter, dazu kommt Sohn Teddy (1).

Nachdem auch Novak Djokovic längst in den Vaterstand eingetreten ist, fehlt von den Großen Vier lediglich Rafael Nadal in dieser Liste. Wie am Freitag bekannt wurde, darf sich auch die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, über Nachwuchs freuen. Tochter Malya hat das Licht der Welt erblickt.

Murray war vergangene Woche in Rotterdam in Runde zwei am späteren Sieger Andrey Rublev gescheitert, seinen nächsten Einsatz wird der Schotte wahrscheinlich beim ATP-Tour-Masters-1000-Turnier in Miami haben.