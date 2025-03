"Die Presse": Dominic Thiem wird Chefredakteur für einen Tag

Spannende Aufgabe für Dominic Thiem: Der US-Open-Champion wird als Chefredakteur die „Presse am Sonntag“ am 30. März maßgeblich mitgestalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2025, 12:01 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem zuletzt als Gast bei den Ski Weltmeisterschaften in Saalbach

Dass Dominic Thiem nach dem Ende seiner Karriere nicht einfach faul auf dem Sofa sitzen würde, davon war auszugehen. Und so engagiert sich der 31-jährige Niederösterreicher für Dinge, die ihm schon länger ein Anliegen waren. Und für die er nun gebührend Zeit hat .

Am kommenden Sonntag können Leser der „Presse“ Dominic Thiem von einer weiteren Seite kennenlernen. Nämlich als Chefredakteur der 16. Jubiläumsausgabe der „Presse am Sonntag“.

In dieser Ausgabe am 30. März 2025 erfahren die Leser, wie Dominic Freundschaften auf Distanz pflegt, Gemüse für seinen Eigenbedarf anbaut und was sein Lieblingsrestaurant in Rom so besonders macht. Außerdem wird sein Engagement für nachhaltige Energie und seine Leidenschaft für Umweltschutz thematisiert.

Welche Themen dürfen sich die Leser konkret erwarten?

Nachhaltigkeit & Planet: Was steckt hinter Dominic Thiems Engagement für Thiem Energy und Umweltschutz? Fitness & Gesundheit: Welche konkreten Ernährungstipps sind auch für Nicht-Profisportler relevant? Wie baue ich mentale Stärke auf? Und: Welche gesunde Routinen helfen, den Alltag besser zu gestalten? Sport: Zu Wort kommen Rivalen und Kumpel wie Alexander Zverev und David Alaba, auch die Jugendförderung wird zum Thema gemacht. Und: Wie sieht es eigentlich mit Ritualen im Sport aus? Erfolg & Wirtschaft: Wie sehen die besten Strategien zur Karriereentwicklung aus? Was muss das Finanzmanagement leisten? Und: In Interviews kommen auch Persönlichkeiten wie Mark Mateschitz zu Wort. Heimat & Lebensqualität: Wie gestaltet Dominic Thiem sein Leben nach dem Tennis? Wie pflegt er Freundschaften? Und Wie soll es in der zweiten Karriere weitergehen? Reisen & Kultur: Welche Reiseziele haben Dominic Thiem am meisten beeindruckt? Aber auch: Wie sieht die Zukunft des Reisens aus?

Eine spannende Angelegenheit. Wer die Chance hat, sollte die Jubiläumsausgabe der “Presse am Sonntag” am 30. März also nicht versäumen!