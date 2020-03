Die sieben größten Rivalitäten im Frauentennis, Teil 3: Steffi Graf vs. Gabriela Sabatini

Zwei Spielerinnen, die eine Ära geprägt haben - auch mit ihrer einhändigen Rückhand. Teil 3 unserer nostalgischen Reise, diesmal mit Steffi Graf und Gabriela Sabatini.

© Getty Images Im Doppel gemeinsam erfolgreich, im Einzel Rivalinnen: Steffi Graf und Gabriela Sabatini

Das Schöne an einem Rückblick im Tennissport kann sich ja auch daraus ergeben, dass alleine der Blick auf fast vergessene Turnierorte sentimentale Gefühle auslöst: Hilton Head, Amelia Island, Boca Raton, aber auch Berlin - dort haben die Frauen zu aktiven Zeiten von Steffi Graf und Gabriela Sabatini um mehr oder minder große Titel gespielt. Zumindest in der deutschen Hauptstadt könnte es ja in diesem Sommer wieder so weit sein.

Graf gegen Sabatini, das gab es in verschiedenen Wettbewerben insgesamt 40 Mal, davon je einmal bei Olympischen Spielen (1988 in Seoul, in jenem Jahr, als Graf ihren „Golden Slam“ einfuhr) und im Fed Cup. Steffi Graf hat dabei zumeist die Nase vorne gehabt, 29 dieser 40 Partien gewonnen. Die Dominanz von Graf ließe sich auch anhand folgender Statistik belegen: Zehn Sätze gewann die Deutsche gegen Sabatini mit 6:0, schaffte ihrerseits aber immer mindestens ein Spiel pro Durchgang. Das Besondere an der Beziehung zwischen Graf und Sabatini war aber wohl auch, dass die beiden ab und zu gemeinsam im Doppel angetreten sind. Und das sehr erfolgreich: Fünf Turniersiege stehen für Graf/Sabatini in den Tennis-Geschichtsbüchern, den größten im magischen Jahr 1988 in Wimbledon.

Graf konnte alles ein bisschen besser als Sabatini

Warum Steffi Graf die Begegnungen zwischen dem ersten Aufeinandertreffen mit Gabriela Sabatini 1985 in Mahwah im US-Bundesstaat New Jersey und dem Schlussakkord etwas mehr als ein Jahrzehnt später bei den US Open in der Regel für sich entschieden hat? Weil sie im Grunde jeden Schlag ein kleines bisschen besser gekonnt hat als Sabatini. Mit einer Ausnahme: In Sachen Rückhand-Topspin machte Gaby niemand auf der WTA-Tour etwas vor. Steffi aber stellte ihre Gegnerinnen auch mit dem Slice vor große Probleme, die vor und nach Graf nie mehr erreichte Beinarbeit der gebürtigen Brühlerin mal ganz außen vor.

Gegen Gabriela Sabatini war Steffi Graf auch immer dann besonders erfolgreich, wenn die Einsätze am höchsten waren: Zwölf Begegnungen gab es bei den Grand-Slam-Turnieren, nur eine gewann Sabatini (1990 im Endspiel der US Open). Die beiden anderen Major-Endspiele (1991 in Wimbledon, 1988 bei den US Open) gingen demnach an Graf, ebenso wie die Begegnungen in den Runden davor. Die exponierten Positionen der beiden Kontrahentinnen in der WTA-Weltrangliste brachte es mit sich, dass sich Graf und Sabatini frühestens im Viertelfinale eines der vier größten Turniere im Tennissport begegneten.

Auftritte in Roland Garros

Nach Ende der jeweiligen Karrieren haben sich Steffi Graf und Gabriela Sabatini sehr rar gemacht. Die Argentinierin gab bei den French Open 2019 eine kurze Pressekonferenz, bei der der improvisierte Interview-Raum aus den Nähten zu platzen drohte. Auch Graf lässt sich am ehesten am Bois de Boulogne sehen. Was in erster Linie damit zusammenhängt, dass die mittlerweile 50-Jährige dort jahrelang Sponsoren-Verpflichtungen nachgekommen ist.

Hier die Fakten

Steffi Graf Gabriela Sabatini Geburtsjahr 1969 1970 Titel auf der WTA-Tour 107 (davon 22 bei Grand-Slam-Turnieren) 27 (davon einer bei Grand-Slam-Turnieren) Head-to-Head 29 11

Hier die Matches zwischen Steffi Graf und Gabriela Sabatini

Jahr Turnier (Belag) Siegerin Ergebnis 1995 US Open (Hartplatz) Graf 6:4, 7:6 1995 Roland Garros (Sand) Graf 6:1, 6:0 1994 Toronto (Hartplatz) Graf 7:5, 6:0 1993 US Open (Hartplatz) Graf 6:2, 5:7, 6:1 1993 Berlin (Sand) Graf 7:6, 2:6, 6:4 1993 Hilton Head (Sand) Graf 6:0, 7:6 1993 Key Biscayne (Hartplatz) Graf 6:0, 6:2 1992 Wimbledon (Rasen) Graf 6:3, 6:3 1992 Amelia Island (Sand) Sabatini 6:2, 1:6, 6:3 1992 Key Biscayne (Hartplatz) Sabatini 3:6, 7:6, 6:1 1991 Wimbledon (Rasen) Graf 6:4, 3:6, 8:6 1991 Amelia Island (Sand) Sabatini 7:5, 7:6 1991 Key Biscayne (Hartplatz) Sabatini 0:6, 7:6, 6:1 1991 Boca Raton (Hartplatz) Sabatini 6:4, 7:6 1991 Tokio (Halle/Teppich) Sabatini 4:6, 6:4, 7:6 1990 WTA Championships (Halle/Teppich) Sabatini 6:4, 6:4 1990 Worcester (Halle/Teppich) Graf 7:6, 6:3 1990 Zürich (Halle/Teppich) Graf 6:3, 6:2 1990 US Open (Hartplatz) Sabatini 6:3, 7:6 1989 WTA Championships (Halle/Teppich) Graf 6:3, 5:7, 6:1 1989 US Open (Hartplatz) Graf 3:6, 6:4, 6:2 1989 Berlin (Sand) Graf 6:3, 6:1 1989 Amelia Island (Sand) Sabatini 3:6, 6:3, 7:5 1989 Australian Open (Hartplatz) Graf 6:3, 6:0 1988 Olympische Spiele, Seoul (Hartplatz) Graf 6:3, 6:3 1988 US Open Graf 3:6, 6:3, 6:1 1988 Roland Garros (Sand) Graf 6:3, 7:6 1988 Amelia Island (Sand) Sabatini 6:3, 4:6, 7:5 1988 Boca Raton (Hartplatz) Sabatini 2:6, 6:3, 6:1 1987 WTA Championships Graf 4:6, 6:4, 6:0, 6:4 1987 Los Angeles (Hartplatz) Graf 7:5, 7:5 1987 Fed Cup (Hartplatz) Graf 6:4, 6:4 1987 Wimbledon (Rasen) Graf 4:6, 6:1, 6:1 1987 Roland Garros (Sand) Graf 6:4, 4:6, 7:5 1987 Rom (Sand) Graf 7:5, 4:6, 6:0 1987 Amelia Island (Sand) Graf 6:2, 6:2 1987 Hilton Head (Sand) Graf 6:3, 2:6, 7:6 1986 US Clay Court Campionships (Sand) Graf 2:6, 7:6, 6:4 1986 WTA Championships (Halle/Teppich) Graf 6:0, 6:7, 6:2 1985 Mawah (Hartplatz) Graf 4:6, 6:0, 6:3

