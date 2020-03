Die sieben größten Rivalitäten im Frauentennis, Teil 5: Martina Hingis vs. Lindsay Davenport

Zwischen 1997 und 2001 waren es zwei Spielerinnnen, die sich 16 Titel auf der WTA-Tour untereinander ausmachten. Die Rede ist von Martina Hingis und Lindsay Davenport - dem fünften Teil unserer Liste der größten Rivalitäten im Frauentennis.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.03.2020, 11:26 Uhr

Martina Hingis gegen Lindsay Davenport: Teil fünf unserer Frauen-Rivalitäten

Wenn sich Martina Hingis und Lindsay Davenport zwischen 1997 und 2001 gegenüberstanden, dann war das ausschließlich im abschließenden Kampf um den Titel, im Endspiel. Dass dabei dann auch noch 16 Finalbegegnungen en suite zustande gekommen sind, zeigt wohl eindrucksvoll, welchen Stellenwert dieses Duell über Jahre für den Damen-Tennissport hatte. Wenngleich Martina Hingis in ihrer Karriere mehr Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, war es Lindsay Davenport, die mit 14 Siegen aus 25 Duellen im Head-to-Head knapp die Nase vorne hat. Die Nase vorne hat Davenport auch in puncto Titel auf der WTA-Tour. 55 waren es an der Zahl, als die US-Amerikanerin 2008 ihre Karriere beendete.

Die meisten Duelle zwischen Martina Hingis und Lindsay Davenport fanden auf Hartcourt statt, jenem Belag, der von beiden Spielerinnen der favorisierte war. Tatsächlich gab es gar nur ein Duell, das abseits des Hartplatzes zustande kam, bei den French Open im Jahre 1995 - das damals erst zweite Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen. Begonnen hatte diese Rivalität wenige Monate zuvor in Sydney, als die damalige Nummer 87 der Welt und gerade einmal 15-Jährige Martina Hingis die ganz große Sensation gelang. Mit 6:1, 3:6 und 6:3 bezwang die Schweizerin die damals Siebente der Weltrangliste, Lindsay Davenport - der Startschuss in eine zwölfjährige Rivalität war gefallen.

Revanchen gelangen Davenport in diesen Jahren so einige, ganz besonders waren aber die Siege 1998 bei den US Open und 2000 bei den Australian Open. Beide Male trafen die beiden in Grand-Slam-Endspielen aufeinander, beide Male durfte die US-Amerikanerin den Platz als Siegerin verlassen. Zwei ihrer drei Grand-Slam-Titel hatte Davenport also mit einem Sieg über Konkurrentin Hingis perfekt gemacht. Es waren dies die einzigen beiden Duelle, in denen es um einen Grand-Slam-Titel ging, eine Chance, sich für die beiden verlorenen Endspiele zu revanchieren, sollte Martina Hingis nicht bekommen.

Fünf Jahre Unterbrechung

Dies war auch dem Fakt geschuldet, dass beide Athletinnen nach 2001 ein wenig an einander vorbeispielten. Während Davenport von 2003 bis 2006 noch einmal so richtig bei Grand Slams aufzeigte, sich alleine 2005 in zwei Finals spielte, gelangen Hingis in diesen Jahren keine nennenswerten Erfolge. Dasselbe gilt für Lindsay Davenport in den Jahren 2001 und 2002, in denen Hingis wiederum die deutlich erfolgreichere Spielerin bei Major-Turnieren war. Nach den drei Aufeinandertreffen im Jahre 2001 standen die Zeichen lange Zeit so, als würde diese Rivalität ein höchst unrühmliches Ende zuteil werden. Bis 2006 war nämlich die Halbfinalaufgabe Hingis` beim Stand von 2:1 für Davenport im ersten Satz das letzte Mal, an dem sich die beiden auf dem Court gegenüberstanden.

Die beiden hatten sich ein besseres Ende verdient und bekamen es auch: Nach fünfjähriger Unterbrechung hieß es im Achtelfinale von Indian Wells noch ein allerletztes Mal Lindsay Davenport gegen Martina Hingis. Ein Ort, an dem sowohl Hingis als auch Davenport mit einem Finalsieg über ihre Kontrahentin den Titel gewinnen konnte. Und auch im letzten Aufeinandertreffen war es noch einmal eine große Schlacht, ein Spiel, in dem der dritte Satz - wie so oft zwischen den beiden - die Entscheidung bringen musste. Am Ende war es die vier Jahre jüngere Martina Hingis, die Lindsay Davenport besiegen konnte.

Die Fakten

Martina Hingis Lindsay Davenport Geboren 30. September 1980 08. Juni 1976 Einzeltitel 43 55 H2H 11 14

Die Begegnungen bei Grand Slams