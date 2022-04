Die Stimme des (französischen) Tennis: Marc Maury

Die Großereignisse im französischen Tennissport sind seit Jahren untrennbar mit der Stimme eines Mannes verbunden: Stadionsprecher Marc Maury.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.04.2022, 07:16 Uhr

© Getty Images Marc Maury kann auch abseits des Tenniscourts brillieren - hier bei den Laureus Awards mit Sprinter Frankie Fredericks

Wer in der vergangenen Woche genau aufgepasst hat in Monte-Carlo, der konnte in der Endphase der Matches auf dem Court Rainier III in jener Ecke, in der die Spieler aus den Katakomben den Court betreten, stets jenen Mann wie aus dem Nichts auftauchen sehen, dessen sonore Stimme die Tennis-Events im Fürstentum, in Paris-Bercy, vor allem aber in Roland Garros begleitet: Marc Maury. Man geht nicht fehl in der Einschätzung, dass nur ein von Maury intoniertes „Grand Chelem“ einem Major auch tatsächlich den Status eines der vier wichtigsten Turniere der Welt verleiht.

Das geht mithin schon bei der Auslosung für as zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres los: Auch dieses wird verbal in der Regel von Maury ge- und begleitet. Wenn denn eine öffentliche Veranstaltung den Rahmen bildet. Was aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr als gesetzt anzusehen ist.

Das kernige „Rafael Nadal“ in einer Promotion bei Eurosport für den dortigen Player beim Einmarsch des spanischen Großmeisters? Ja, so ist es gelernt, wahrscheinlich würde Nadal etwas fehlen, kündigte ihn nicht Maury höchstpersönlich beim Einmarsch an. Dass der 13-malige Champion stets mit gesenktem Kopf den Court Philippe-Chatrier betritt, dann kurz aufblickt, fast grantig, und mit erhobenen zwei Fingern die Menge grüßt - das wirkt in der ganzen Choreographie mit Marc Maury fast wie abgesprochen.

Maury immer perfekt gekleidet

Ein Stadionsprecher muss immer pünktlich sein, überpünktlich gar. Und gut vorbereitet. Frag nach bei Stefan Steinacher, seit Jahren die Stimme des Hahnenkammrennens in Kitzbühel, der Generali Open eben dort, aber auch zahlreicher Biathlon-Veranstaltungen. Nicht selten fährt Steinacher die Piste in aller Herrgottsfrüh selbst noch einmal ab, die Tücken der Steilhangeinfahrt wollen schließlich kompetent erklärt werden.

Marc Maury mag andererseits ein ähnlich exzellenter Tennisspieler sein wie Stefan Steinacher ein hervorragender Skifahrer ist - aber selbst wer während der French Open sehr früh ins Stade Roland Garros kommt, der wird Maury nicht als Hitting Partner von Gael Monfils erleben. Denn dieser Mann bringt neben seiner einprägsamen Stimme auch eines mit: Ein untrügliches Gespür für das perfekte Outfit (was wir an dieser Stelle Steinacher nicht absprechen wollen - die Voraussetzungen beim Sommerturnier in Kitzbühel sind einfach andere). Und das bedeutet einen Anzug, den er sicher nicht bei Universal Versand (die Österreicher werden sich erinnern) aus dem Katalog bestellt hat.

Neid ist überhaupt nicht angebracht. Aber ein bisschen schlechtes Gewissen. Denn hätte man im Französisch-Unterricht ein klein wenig besser aufgepasst, würde man auch wirklich alle sprachlichen Perlen des Marc Maury aufsammeln können. 2022 wird in Roland Garros neue Herausforderungen bringen. Geplant sind tägliche Konzerte vor Beginn der Night Session, die Abende werden sich hinziehen. Monsieur Maury wird auch das schaukeln.