Die Top 10 der reichsten Tennisspieler:innen der Welt

Im Ranking der 10 bestbezahlten Profisportler:innen im Jahr 2024, das alljährlich durch Forbes erstellt wird, sucht man die großen Namen aus dem Tennis-Sport vergeblich. Umso interessanter der Blick auf die 10 wohlhabendsten Tennisspieler:innen aller Zeiten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.02.2025, 09:37 Uhr

© Getty Images Ion Tiriac führt die Top 10 der reichsten Tennisspieler vor Roger Federer an.

Die Entwicklungen im Sport in Folge der Vermarktungsmöglichkeiten gehen ihren fiskalischen Weg. Während Roger Federer 2020 noch die Liste der bestbezahlten Sportler anführte, tauchte der Schweizer in den Top 10 von 2024 nach langjähriger Zugehörigkeit nicht mehr auf. Auch andere Tennis-Profikollegen des 20-fachen Grand-Slam-Champions sucht man in diesem Kreis vergeblich. Weibliche Sportlerinnen aller Art fanden dort bislang noch keine Aufnahme, daran konnten auch Weltstars wie z.B. Serena Williams und Naomi Osaka nichts daran ändern. Umso interessanter stellt sich der Blick auf die zehn wohlhabendsten Tennisspieler:innen aller Zeiten dar. Dort wird das Ranking von jemandem angeführt, den man aufgrund seiner Erfolge auf dem Tennis-Court nicht dort vermuten würde:

1. Ion Tiriac

Angeführt wird die Liste vom Rumänen Ion Tiriac, der den Tennisfans eher als Doppel-Partner von Ilie Nastase in Erinnerung ist. Und so errang er 1970 den einzigen Major-Titel an der Seite seines erfolgreicheren Landsmannes. Dass der 85-jährige dennoch das am prallsten gefüllte Konto aller Tennisprofis vorweisen kann, liegt an seinem beinahe untrüglichen Geschäftssinn. War dieser anfangs noch eher auf den Sport mit dem gelben Filzball fixiert, als Manager von Spielern wie Boris Becker und als Veranstalter von großen Turnieren, weitete er seine Geschäfte in alle möglichen Bereiche wie Banken, Immobilien, Versicherungen, etc. aus und darf mit seiner Tiriac-Gruppe auf ein Vermögen von ca. 2,1 Milliarden US-Dollar blicken.

2. Roger Federer

Bestimmt wäre am häufigsten der Name Roger Federer bei der Frage nach dem reichsten Tennisspieler gefallen, der auf satte 130 Millionen US-Dollar Preisgeld zurückblicken darf. Der 43-jährige Maestro aus der Schweiz glänzte nicht nur mit seinen 20-Grand-Slam-Titeln, sondern veredelte diese auch als Repräsentant zahlreicher Edelmarken, für die er größtenteils immer noch als Werbefigur aktiv ist. Immerhin führten ihn seine Aktivitäten auf und neben dem Court auf ein geschätztes Vermögen von 550 Millionen US-Dollar.

3. Serena Williams

Nicht nur auf dem Court setzte die US-Amerikanerin Serena Williams neue Maßstäbe im Damentennis. Auch wenn sie beim Einsammeln der 23 Grand-Slam-Titel um eine Trophäe an der Australierin Margaret Court scheiterte, konnte sie das bislang größte Vermögen einer weiblichen Tennisspielerin anhäufen. Ihr Preisgeld von rund 90 Millionen US-Dollar, Rekord auf der WTA-Tour, weitete die 43-jährige dank ihrer Geschäftstätigkeiten in verschiedensten Bereichen auf geschätzte 300 Millionen US-Dollar aus.

4. Novak Djokovic

Auch wenn die Frage nach dem erfolgreichsten Spieler auf dem Court heiß diskutiert wird, führt an dem Serben Novak Djokovic kaum ein Weg vorbei. Inklusive seiner 24 Major-Titel heimste der 37-jährige bislang ca. 185 Millionen US-Dollar an Preisgeld ein. Auch der Olympiasieger von Paris ist ein gefragter Mann bei den Werbepartnern und wird auf ein aktuelles Gesamtvermögen von 240 Millionen US-Dollar taxiert.

5. Rafael Nadal

Mit Rafael Nadal darf auch der dritte Vertreter der Big-3 nicht im Ranking fehlen. Der Mallorquiner erspielte sich knapp 135 Millionen US-Dollar Preisgeld und investierte bereits während seiner Karriere, in der er 22 Major-Titel einsammeln konnte, in seine weltweit verteilten Tennis-Akademien. Auch nach seinem Rücktritt ist der 38-jährige immer noch ein beliebtes Aushängeschild und darf, unter anderem auch durch seine etwas umstrittene Tätigkeit als saudischer Tennis-Repräsentant, auf ein Vermögen von ca. 220 Millionen US-Dollar zählen.

6. Maria Sharapova

Sportlich hat sich Maria Sharapova alle Grand-Slam-Träume erfüllt. Bei ihren insgesamt fünf Major-Titeln triumphierte die Russin mindestens einmal bei jeder der vier Veranstaltungen. Einer noch größeren Titelsammlung stand des Öfteren ihre Widersacherin Serena Williams im Weg. Abseits des Courts stand die 37-jährige der US-Amerikanerin in Sachen Vermarktung kaum in etwas nach und erweiterte mit geschickten Investitionen ihre knapp 38 Millionen US-Dollar Preisgeld auf ein Gesamtvermögen von ca. 180 Millionen.

7. Pete Sampras

Mit insgesamt 14 Grand-Slam-Titeln war Pete Sampras der dominierende Spieler seiner Zeit. Aufgrund der früheren Geburt im Vergleich zu den Big-3 reichte es bei dem US-Amerikaner „nur“ für knapp 43 Millionen US-Dollar Preisgeld. Dank Immobilien-Investitionen und Engagements als Redner steigerte der 53-jährige sein Vermögen auf ca. 150 Millionen US-Dollar.

8. + 9. Andre Agassi und Steffi Graf

Auch wenn Andre Agassi mit seinen 8 Major-Titeln im Vergleich zu Sampras etwas hinterherhinkte, war der Texaner immerhin der erste Spieler, der sich den Traum des Karriere-Golden-Slams erfüllte. Auf dem Court erspielte sich der 54-jährige knapp 31 Millionen US-Dollar Preisgeld. Dank seiner Geschäftsbeziehungen und als immer noch gefragte Werbefigur erzielte er ein geschätztes Vermögen von 145 Millionen US-Dollar.

Nur beim fiskalischen Vergleich konnte Steffi Graf ihren Ehemann bei ebenfalls 145 Millionen US-Dollar geschätztem Gesamtvermögen nicht übertrumpfen. Bei insgesamt 22 Major-Titeln, inklusive des echten Golden-Slams, prägte die 55-jährige die Ära nach Martina Navratilova und Chris Evert fast im Alleingang. Auch wenn die öffentlichen Auftritte der „Gräfin“ eher spärlich sind, begeisterte sie kürzlich auf heimischem Boden in Las Vegas beim Pickleball-Erfolg an der Seite ihres Gatten.

10. Andy Murray

Mit seinen 3 Grand-Slam-Titeln wähnte sich Andy Murray immer auf Abstand zu den Big-3. Dennoch kann der 37-jährige mit knapp 67 Millionen US-Dollar Preisgeld auf eine äußerst erfolgreiche Karriere zurückblicken. Dank zahlreicher Werbeverträge und als Betreiber eines luxuriösen Landhaushotels in Schottland werden ihm ca. 100 Millionen US-Dollar als Vermögen zugerechnet.