Diebstahl! Sorana Cirstea auf der Suche nach dem Cleveland-Pokal

Cleveland-Siegerin Sorana Cirstea wurde um Teile der Früchte ihres Erfolges gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 18:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sorana Cirstea wurde bestohlen

Besonders viele Einzel-Turniere auf der WTA-Tour hat Sorana Cirstea während ihrer Karriere noch nicht gewonnen. Genau genommen waren es vor dem Coup vergangene Woche in Cleveland exakt zwei: 2018 in Taschkent und drei Jahre später in Istanbul. Je nachdem, wie groß der Trophäenschrank der Rumänin ist - es sollte noch Platz für mehr Pokale vorhanden sein.

Umso bestürzender, wenn dann eine Trophäe verlustig geht. Nicht, weil sie von Sorana Cirstea verschlampt wurde, nein: Diebstahl!

Denn wie Cirstea auf Social Media mitteilte, wurde der Siegerpreis von Cleveland, wo sie das Endspiel gegen Ann Li gewinnen konnte, aus ihrem Zimmer (Nummer 314!) des The Fifty Sonesta Hotels in new York City gestohlen wurde. Was die 35-Jährige ziemlich aus der Spur warf.

„Wer auch immer meine Cleveland-Trophäe aus Zimmer 314 im The Fifty Sonesta Hotel gestohlen hat, bitte gebt sie zurück! Sie hat KEINEN materiellen Wert, nur einen sentimentalen! Das würde sehr geschätzt werden. Danke, Sorana.“

Man darf gespannt sein, ob dieser Aufruf Früchte trägt.

