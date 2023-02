Diego Schwartzman erklärt sich für "nicht wettbewerbsfähig"

Diego Schwartzman ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires im ersten Match gescheitert. Der Lokalmatador fand daraufhin klare Worte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2023, 11:31 Uhr

© Getty Images Diego Schwartzman - im Moment auch ein Suchender

Es war kein guter Donnerstag in Buenos Aires für die beiden Kumpel Dominic Thiem und Diego Schwartzman. Zunächst musste sich Thiem Juan Pablo Varillas aus Peru mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben, danach erwischte es auch Diego Schwartzman gegen Bernabe Zapata Miralles. Und zwar kurz und schmerzvoll nach 77 Minuten Spielzeit mit 1:6 und 3:6. Die vierte Niederlage im fünften Saisonmatch für Schwartzman. Den einzigen Matcherfolg gab es gegen den ukrainischen Qualifikanten Oleksii Krutykh bei den Australian Open.

Die Rückkehr auf das bevorzugte Geläuf brachte bei den ersten beiden Auftritten von Schwartzman auf sand 2023 jedenfalls keine Kehrtwende. Vergangene Woche scheiterte der 30-Jährige beim ersten Auftritt in Cordoba an Landsmann Juan Manuel Cerundolo. Und nun also die Abreibung gegen Zapata Miralles.

Schwartzman nicht mehr bester Argentinier

"Es ist hart, Erklärungen für dieses Match zu finden, für diesen Zeitpunkt in meiner Karriere", erklärte ein niedergeschlagener Schwartzman nach dem Ausscheiden am Donnerstag. "Mein Level ist sehr tief. Und im Moment bin ich nicht einmal wettbewerbsfähig."

Tatsächlich läuft es schon seit einigen Monaten überhaupt nicht mehr für Diego Schwartzman. Den letzten Matchsieg im Jahr 2022 feierte er bei den US Open in Runde zwei gegen Alexei Popyrin. Danach setzte es sechs Erstrunden-Pleiten sowie eine glatte Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas beim Laver Cup in London. Was zur Folge hat, dass Schwartzman nun auch nicht mehr der bestplatzierte Argentinier in den ATP-Charts ist. Diese Position gebührt seit Anfang dieser Woche Francisco Cerundolo.

