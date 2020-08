Dieter Kindlmann wird neuer Trainer von Aryna Sabalenka

Der Deutsche Dieter Kindlmann betreut ab sofort die Weltranglistenelfte Aryna Sabalenka.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.08.2020, 15:41 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka wird ab sofort von Dieter Kindlmann betreut

Viel ungelegener hätte Aryna Sabalenka die coronabedingte Wettkampfpause nicht kommen können. Nach einem enttäuschenden Saisonstart, der wohl auch aufgrund eines schweren Schicksalschlages zustande kam, inklusive des Erstrundenaus bei den Australian Open spielte sich die 22-Jährige im Februar in Topform, erreichte zunächst das Viertelfinale in Dubai, nur um eine Woche später in Doha zu triumphieren.

All das ist nun bereits mehr als fünf Monate her, mittlerweile konnte die Weißrussin aber zumindest bereits ihr Comeback auf der Tour feiern. Im US-amerikanischen Lexington gewann die an Position zwei gesetzte Sabalenka ihr Auftaktmatch gegen Madison Brengle in drei Sätzen. Besonders gefreut haben dürfte dies auch einen Deutschen: Dieter Kindlmann.

Der Ex-Coach von Angelique Keber schwingt ab sofort das Trainerzepter im Team der Weltranglistenelften und löst somit Dmitry Tursonov ab. Interessant: Kindlmann betreute im Jahr 2018 Sabalenkas Doppelpartnerin Elise Mertens.

In Lexington muss Sabalenka indes noch auf die Unterstützung ihres neuen Trainers verzichten. Kindlmann hofft aber, so bald wie möglich in die USA reisen zu können - spätestens bei den US Open dürfte der ehemalige Hitting-Partner von Maria Sharapova dann aber an der Seite der sechsfachen WTA-Titelträgerin sein.