Diriyah Tennis Cup: Dominic Thiem eröffnet gegen Alexander Zverev

Dominic Thiem bekommt es am Donnerstag beim Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien mit Rückkehrer Alexander Zverev zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.12.2022, 00:33 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Dominic Thiem bekommen es miteinander zu tun

Auf Dominic Thiem wartet beim Diriyah Tennis Cup zum Auftakt eine besondere Aufgabe. Der Österreich trifft in der ersten Runde (Donnerstag, ab ca. 10:30 Uhr im tennisnet-Liveticker) auf seinen guten Freund Alexander Zverev, der beim umstrittenen Showturnier in Saudi-Arabien nach rund sechsmonatiger Verletzungspause sein Comeback feiern wird.

Für Thiem geht es in Saudi-Arabien darum, sich den Feinschliff für die kommende Saison zu holen. "Ich will schon jedes Match voll spielen, sodass ich eben die fehlende Matchpraxis bis Australien noch ein bisserl aufholen kann", erklärte der US-Open-Sieger von 2020 vor Turnierbeginn. Mit der bisherigen Vorbereitung zeigte sich der 29-Jährige indes zufrieden.

Thiem wieder gegen Medvedev?

Wie weit Thiem bereits ist, wird für die Öffentlichkeit nun erstmals am Mittwoch zu beobachten sein. Seinen bislang letzten Auftritt absolvierte er Ende Oktober beim ATP-500-Turnier in Wien, wo er Daniil Medvedev in zwei Sätzen unterlag. Auf den Russen würde Thiem auch in Saudi-Arabien treffen, sollte er sich gegen Zverev durchsetzen. Im Head to Head gegen den deutschen Olympiasieger führt der Österreicher mit 8:3.

Topgesetzter Spieler beim Diriyah Tennis Cup ist unterdessen Stefanos Tsitsipas. Ebenfalls am Start sind Andrey Rublev, Taylor Fritz, Nick Kyrgios, Stan Wawrinka, Hubert Hurkacz, Dominic Stricker, Matteo Berrettini und Cameron Norrie. Der Sieger des Turniers erhält eine Million US-Dollar.