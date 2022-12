Diriyah Tennis Cup: Medvedev im Finale, Thiem und Zverev verlieren Doppel

Daniil Medvedev steht nach einem Zweisatzerfolg über Stan Wawrinka beim Diriyah Tennis Cup im Finale. Dominic Thiem und Alexander Zverev verloren unterdessen im Doppel-Halbfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.12.2022, 17:16 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev schlug Stan Wawrinka

Daniil Medvedev hat beim Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien weiterhin die Chance, seinen zweiten Titel nach 2019 einzufahren. Der Russe setzte sich am Freitag im Halbfinale gegen Stan Wawrinka souverän mit 6:4 und 6:4 durch. Im Endspiel bekommt er es mit Taylor Fritz oder Cameron Norrie zu tun.

Für die Verlierer sämtlicher Einzelpartien am Donnerstag stehen an den verbleibenden zwei Turniertagen unterdessen Doppel-Begegnungen auf dem Programm. So auch für Dominic Thiem und Alexander Zverev. Die beiden mussten sich Matteo Berrettini und Andrey Rublev im Halbfinale mit 3:6 und 6:7 (3) geschlagen geben.

Am Freitagabend (zweites Match nach 18:00 Uhr MEZ) kommt es zudem zum mit Spannung erwarteten Auftritt von Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas. Der Australier und der Grieche, die nach ihrer diesjährigen Drittrundenpartie in Wimbledon in einen Clinch geraten waren, treffen auf Hubert Hurkacz und Dominic Stricker.