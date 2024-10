Djokovic: "Ein großer Teil von mir ist mit ihnen gegangen"- der Letzte der goldenen Ära

Die goldene Ära, die wir unter den Big 3 bzw. Big 4, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray erleben durften, neigt sich dem Ende zu… EinzigDjokovic bleibt noch übrig und visiert dieses Wochenende seinen 100. Titel an.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 19:53 Uhr

Für Rafael Nadal ist nach dem Davis Cup Schluss. Und zwar endgültig. Diese traurige Nachricht brach gestern über die Welt hinein. Und wird als historischer Tag in die Geschichtsbücher eingehen.

Somit bleibt von den großen Drei bzw. großen Vier nur einer übrig: Novak Djokovic. „Wir wussten, dass der Moment früher oder später kommen wird, aber es war immer noch ein Schock. Auch bei Roger, als er seinen Ruhestand ankündigte, und auch bei Andy dieses Jahr“, sagte der Serbe nach seinem Halbfinaleinzug bei dem Master in Shanghai. "Ehrlich gesagt ist es ein bisschen überwältigend für mich. Ich genieße immer noch den Wettbewerb… aber ein großer Teil von mir ist mit ihnen gegangen.“

“Nadal ist mein größter Rivale gewesen und die Rivalität, die ich mit ihm hatte, hat mich in meiner Karriere am meisten beeinflusst”, erklärte der Djoker, der nun der Letzte ist, der aus der goldenen Ära übrigbleibt.

Djokovic auf den Spuren von Federer

Dass der 37-jährige momentan noch weit weg vom Ruhestand ist, bestätigte der erneute Halbfinaleinzug in Shanghai. Und mit einem Turniersieg in der chinesischen Großstadt könnte Djokovic seinen 100. Titel feiern und sich somit hinter Roger Federer und Jimmy Connors einreihen, die in der ewigen Bestenliste noch vor dem 37-Jährigen stehen. Der US-Amerikaner Connors hat 109 Titel gewonnen, der Schweizer Maestro Federer steht bei 103.

Djokovic bekommt es nun im Halbfinale mit Taylor Fritz zu tun, der sich sicher gegen Alexander Zverevs Bezwinger David Goffin durchsetzte.