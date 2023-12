Djokovic in doppelter Mission in Dubai

Novak Djokovic bereitet sich in einem Trainings-Block in Dubai mit seinem Landsmann Hamad Medjodovic auf die neue Saison vor und fungiert dabei auch in seiner Rolle als Mentor für den Next-Gen-Champion.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.12.2023, 17:34 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic unterstützt Hamad Medjedovic

Der mittlere Osten scheint gerade ideale Voraussetzungen für die Größten der Tenniszunft zu bieten. Während sich Rafael Nadal in Kuwait mit dem Franzosen Arthur Fils, der das Finale der NextGen-ATP-Finals 2023 in Jeddah erreichte, für die nächste Saison einschlägt, bereitet sich der Weltranglistenerste Novak Djokovic in Dubai mit seinem Landsmann Hamad Medjedovic auf die neue Saison vor, der sich den Titel bei der inoffiziellen Nachwuchs-Weltmeisterschaft in Saudi Arabien holen konnte.

Seit einiger Zeit tritt der siebenfache Triumphator bei den ATP-Finals als Mentor für seinen 20-jährigen Landsmann auf, indem er ihn in seine Akademie in Belgrad aufnahm und ihm neben seinen Ratschlägen auch großzügige, finanzielle Unterstützung zukommen ließ. Da der 36-jährige Djokovic den gleichen Weg eingeschlagen hat, versteht er bestens die Hürden, die auf einen Tennisspieler in der frühen Phase einer Karriere zukommen können.

Dass Medjedovic, der auf der Tour vom ehemaligen Weltranglisten-12. Viktor Troicki betreut wird, dieses Vertrauen mehr als rechtfertigt, verdeutlich sein bislang erfolgreichstes Jahr auf der Herren-Tour. Neben drei Titeln auf der ATP-Challenger-Tour qualifizierte er sich hintereinander für die Grand-Slam-Turniere in Roland Garros und Wimbledon und spielte sich mit Position 102 auf sein Karrierehoch.

Auch das erste Turnier der Saison werden der Altmeister und sein junger Schützling zusammen bestreiten. Gemeinsam vertreten sie Serbien beim United Cup in Australien und bekommen es in ihrer Vorrundengruppe in Perth mit Tschechien und China zu tun.

