Djokovic, Nadal, Federer, anybody? Nick Kyrgios sucht Chat-Partner

Nach seinem launigen Gespräch mit Andy Murray vor ein paar Tagen auf Instagram möchte sich Nick Kyrgios gerne bald wieder mit einem Riesenkaliber des Tennissports verbal messen.

Nun, das wäre mal eine schöne Aufgabe für Novak Djokovic in seinem „Self Mastery Project“: Ein Instagram-Live-Chat mit jenem Mann, der keine Gelegenheit auslässt, um über ihn zu lästern: Nick Kyrgios. Der Australier zählt bekanntermaßen nicht zum Fan-Zirkel des Weltranglisten-Ersten - dabei hat Kyrgios beide bisherigen Partien mit Djokovic für sich entschieden (2017 zunächst in Acapulco und wenige Wochen später in Indian Wells).

Kyrgios ist nach seiner weinseligen Plauderei mit Andy Murray jedenfalls auf der Suche nach einem neuen Gesprächspartner, einen offenen und ehrlichen. Novak Djokovic mag dafür tatsächlich der beste Kandidat sein, gemessen an der Frequenz seiner Auftritte bei Instagram. Roger Federer hat sich indes sehr rar gemacht (was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass er seinen technischen Fähigkeiten am Smartphone nicht vollständig traut - siehe den Beginn des Chats mit Rafael Nadal).

Der spanische Matador wiederum, der sich mit Kyrgios neben den Matches auf dem Court auch a posteriori in den Pressekonferenzen schon duelliert hat, beschied dem Australier auf dessen erste Anfrage hin, dass der Alters-Unterschied zwischen ihm und Kyrgios zu groß sei für ein Techtelmechtel auf Insta. Nick möge sich doch bitte jemanden aus seiner Generation suchen. Das verspräche mehr Spaß.