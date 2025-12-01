Djokovic plant in der neuen Heimat Investment in Tennisareal

Nach der Erstaustragung des ATP-Turniers in Athen forciert Novak Djokovic das nächste große Tennis-Projekt in seiner neuen Heimat. In Abstimmung mit der Regierung und des griechischen Tennis-Verbands plant der 24-fache Grand-Slam-Champion das Investment in ein millionenschweres Tennisareal.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.11.2025, 19:45 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat mit dem Tennissport in Griechenland noch Großes vor.

Emotional ist Novak Djokovic in Griechenland vollständig angekommen. Rund um den Globus gingen die Bilder, als der Serbe den Titelgewinn der Hellenic Championship, die er mit der ehemaligen Belgrad-Lizenz zusammen mit seinem Bruder Djordje in der beeindruckenden Halle des Basketball-Clubs Panathinaikos Athen ausgerichtet hatte, in bekannter Manier mit dem Zerreißen seines Shirts zelebrierte. Zudem betonte der Rekord-Grand-Slam-Champion in allen Kanälen, wie heimisch er sich mit seiner Familie im Süden von Athen bereits fühle.

Zudem verkündete der 38-Jährige, dass das ATP-Turnier in der Hauptstadt erst der Anfang war und er sich die Professionalisierung und Entwicklung des Tennissports in Griechenland zum Ziel gesetzt habe. Und wie man den langjährigen Weltranglistenersten kennt, lässt er seinen ehrgeizigen Ankündigungen stets Taten folgen. So postete der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis wenige Tage nach Beendigung des 250er-Events auf Instagram ein Foto von der Zusammenkunft mit dem serbischen Davis-Cup-Sieger von 2010, dessen Bruder Djordje und dem Präsidenten des griechischen Tennisverbands Thodoris Glavas, bei der ein Voranbringen des Tennissports im Land diskutiert wurde.

Wie nun bekannt wurde, soll im Süden von Athen der Tennis und Racket Sportclub Elliniko, der neben 20 Tennisplätzen auch Courts für Padel und Pickleball beinhaltet, durch finanzielle Investitionen von Djokovic in ein professionelles Tenniszentrum umgewandelt werden. Dieses erweiterte Areal soll zukünftig sowohl von Profispielern wie Djokovic, als auch von talentierten Nachwuchsspielern des Landes genutzt werden. Geschätzt wird der Kaufkreis der Anlage auf ca. 20 Millionen Euro.