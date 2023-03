Novak Djokovic: Auch dieses Jahr kein Start in Indian Wells

Es wurde viel diskuttiert und bis zuletzt hat auch die Politik versucht, einzugreifen. Doch nun steh fest: Novak Djokovic wird nicht beim Masters-Turnier in Indian Wells spielen. Noch bevor die Auslosung in der kalifornischen Wüste vollzogen wurde, zog der Serbe zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2023, 07:31 Uhr

Das kommende Masters-Turnier in Indian Wells findet ohne Tennis-Superstar Novak Djokovic statt. Der 35 Jahre alte Serbe zog nach Angaben der Veranstalter seine Anmeldung zurück.

Beim anstehenden Masters-Turnier in Indian Wells fehlt der Tennis-Superstar somit auf der Teilnehmerliste. Der Weltranglisten-Erste habe zurückgezogen, teilten die Veranstalter am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Ein Grund wurde nicht genannt.

Das Turnier im US-Bundesstaat Kalifornien beginnt am Montag mit der Qualifikation, das Hauptfeld ist ab Mittwoch aktiv.

Djokovic spielte schon im vergangenen Jahr nicht in Indian Wells, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft war und der Impfschutz Voraussetzung für die Einreise in die USA war. Damals hatte er nicht vor der Auslosung zuürckgezogen, was ihm neben der Impf-Thematik noch zusätzlich Kritik eingebracht hatte.

Zuletzt hatte sich die Politik noch stark gemacht für den Serben und wollte die Sondergenehmigung der Nummer 1 der Welt unterstützen. Ob Djokovic nun auch beim Masters in Miami nicht an den Start gehen wird, bleibt unklar. Mit einer Sondergenehigung wollte Djokovic eigentlich in die USA einreisen und an beiden Events teilnehmen.