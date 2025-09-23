Djokovic schlägt in Shanghai auf

Novak Djokovic hat seine Teilnahme für das Anfang Oktober beginnenden ATP-1000-Turnier in Shanghai bestätigt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.09.2025, 21:46 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic bei den US Open 2025

Nach einer einmonatigen Pause will der serbische Rekordspieler, der sich bereits seit längerem in Griechenland auf die letzte Saisonhälfte vorbereitet, erneut die Turnierbühne betreten. Djokovic, viermaliger Sieger des vom 1. bis 12. Oktober stattfindenden Masters, hat seit seiner Halbfinalniederlage gegen Carlos Alcaraz bei den US Open kein Spiel mehr bestritten.

Der Finalist des Vorjahres ließ lange offen, ob er in diesem Jahr erneut bei dem 1000-Event antreten würde. Djokovic hat mehrfach betont, dass die Masters- und kleineren Turniere für ihn nicht denselben Adrenalinkick haben wie die Grand Slams. Sein ohnehin schon reduzierter Turnierkalender umfasst daher nur ausgewählte Events – offenbar gehört auch Shanghai wieder dazu.

Revenge gegen Alcaraz und Sinner

Einer der Gründe für Djokovics Antritt bei dem Rolex Shanghai Masters könnte die Chance sein, Sinner oder Alcaraz besser in drei als in fünf Sätzen schlagen zu können – zumindest hatte er das nach seiner US Open Niederlage angedeutet. „Ich schätze meine Chancen im Best-of-Three etwas höher ein, (…) bei den Masters-Turnieren, bei denen man fast zwei Wochen Zeit hat und zwischen den Spielen einige Tage Pause sind“, sagte Djokovic in einer Pressekonferenz, nachdem er bei den US Open klar in drei Sätzen gegen Alcaraz verloren hatte. „Das könnte mir also in den Matches gegen sie zugutekommen.“

Six Kings Slams, Athen und die Nitto ATP Finals?

Den nächsten Stopp wird Djokovic bei dem Showturnier “Six Kings Slams” Mitte Oktober einlegen. Das finanziell sehr lukrative Exhibition-Event dient vor allem der Unterhaltung und verlangt den Spielern weniger maximale Intensität ab. Direkt im Anschluss will der Serbe in Athen aufschlagen – nur eine Woche vor den ATP Finals. Der siebenfache Champion ließ das Event bereits im vergangenen Jahr aus. Ob Djokovic diesmal beim großen Finale der besten Spieler der Welt antreten wird, ist noch offen.