Djokovic-Sohn outet sich als Nadal-Fan

Novak Djokovic hat das Finale der Australian Open gemeinsam mit seinem Sohn Stefan verfolgt. Der hatte dabei einen klaren Favoriten: Rafael Nadal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2022, 09:28 Uhr

© Getty Images Stefan Djokovic hat neben Papa Novak einen neuen Lieblingsspieler

Kommende Woche darf Novak Djokovic also endlich mal wieder wettkampfmäßig Tennis spielen. Der Auftritt beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai wird der erste seit dem Ausscheiden in der Davis-Cup-Finalrunde in Madrid im Dezember letzten Jahres sein. Das Teilnehmerfeld in Dubai ist auch in der 2022er-Version edel besetzt, ein Mann wird allerdings fehlen: Rafael Nadal.

Der Spanier hat nämlich für das parallel in Acapulco stattfindende Turnier genannt, noch ist von einem Start Nadals dort auszugehen. Ein Match zwischen Djokovic und Nadal ist in den nächsten Tagen also auszuschließen. Und das findet vor allem einer schade: Djokovics Sohn Stefan. Wie Papa Novak in seinem mittlerweile schon fast legendären Interview mit der BBC erzählte, hat sein Junior bei den Australian Open dem späteren Sieger Nadal ziemlich heftig die Daumen gedrückt.

Djokovic 2021 zweimal gegen Nadal

„Bei jedem Punkte von Rafa ist er herumgesprungen und hat mit der Faust gejubelt wie Rafa“, so Djokovic. „Er frage mich: 'Wann findet das nächste Turnier statt, an dem du teilnimmst und er auch? Ich will unbedingt ein Foto mit ihm machen.“ Das könnte dauern. Eine Teilnahme von Novak Djokovic bei den ATP-Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami ist eher unwahrscheinlich, zumindest im Tennis Paradise wird von den Teilnehmern ein vollständiger Impfschutz verlangt. Den hat Djokovic für sich bis auf weiteres ausgeschlossen.

Realistischer ist da schon ein Treffen in Monte Carlo, dem ersten großen Stelldichein einer Saison auf Asche. Aber wer weiß schon, wie viele Gelegenheiten Stefan noch bekommt, sein Vater im Duell mit Rafael Nadal zu sehen? 2021 trafen die beiden nur noch zweimal aufeinander, in Rom gewann Nadal, bei den French Open Djokovic. Insgesamt hat der Weltranglisten-Erste in der Bilanz die Nase mit 30:28-Siegen knapp vorne.