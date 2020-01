Novak Djokovic über die "Big Three":„Wir haben uns gegenseitig geholfen...!"

Der erste Grand Slam der Saison beginnt am Montag im Melbourne Park und die Favoriten sind die gleichen! Die "Big Three" Federer, Nadal und Djokovic haben seit den Australian Open 2017 alle Grand-Slam-Turniere unter sich ausgemacht und damit die Latte zum Erreichen ihrer Rekorde für die nächsten Jahre wohl in eine unerreichbare Höhe gehängt.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 19.01.2020, 19:31 Uhr

55 Grand-Slam-Titel seit 2003

Zusammen können die drei Superstars seit 2003 ganze 55 Grand-Slam-Siege verzeichnen. Wenn Hürden zu nehmen waren, wurden diese genommen und man ist gestärkt zurückgekommen. Während insbesondere Nadal und auch Djokovic hin und wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatten, kann Federer auf eine weitestgehend verletzungsfreie Karriere zurückblicken. Seit inzwischen eineinhalb Jahrzehnten behaupten sich die drei Ausnahmespieler nun gegenüber der eigenen Generation, sowie den aufstrebenden jungen Spielern. Sie sind es, die es bis heute zu schlagen gilt. Nicht nur die Rekorde und die unglaubliche Dominanz werden unvergessen bleiben, auch brachten sie die besten Tennismatches hervor, die der Sport je gesehen hat.

Längstes Grand-Slam Finale aller Zeiten

Das Finale der Australian Open 2012 zwischen Nadal und Djokovic wird auf ewig die Tennisgeschichte prägen und viele die es erlebt haben, hatten das Gefühl, dass die beiden das Level des Tennis damals noch eine Stufe nach oben setzen konnten.

Djokovic:„Wir haben uns gegenseitig stärker gemacht"!

Der Weltranglistenzweite bestätigt in seinem Interview in Melbourne, dass die drei sich gegenseitig geholfen haben zu besseren Spielern zu werden, indem sie dem anderen stets alles abverlangt haben. „Wenn wir uns jetzt gegenüberstehen, können wir die beste Version von uns selbst sein. Das ist es, was wir benötigen, um den anderen zu schlagen", sagte Djokovic.