Djokovic über Fonseca: "Er ist zu Recht das Gesprächsthema"

Joao Fonseca ist im Moment DER Shooting-Star auf der ATP-Tour. Auch Novak Djokovic hat für den 18-jährigen Brasilianer nichts als lobende Worte parat. Fonseca ist aber nicht der einzige Youngster, dem der Serbe eine große Zukunft prophezeit.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 06:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic hat sich lobend über die ATP NextGen-Stars geäußert

Joao Fonseca sorgt derzeit auf der ATP-Tour für jede Menge Aufsehen und gilt für viele Beobachter als das "next big thing" des Tennissports. Vom 18-Jährigen beeindruckt zeigt sich auch Novak Djokovic, seines Zeichens 24-facher Grand Slam-Champion und Rekordhalter für die meisten Wochen als Nummer eins der ATP-Weltrangliste. “Er war in den letzten Monaten das Gesprächsthema der Tour. Und das zu Recht“, meinte Djokovic, als er auf der Pressekonferenz nach seinem Drittrunden-Sieg gegen Camilo Ugo Carabelli in Miami auf Fonseca angesprochen wurde ”Er ist ein sehr guter Tennisspieler. Und das, obwohl er noch so jung ist. Er hat eine unglaubliche Schlagkraft von beiden Seiten der Grundlinie und auch beim Aufschlag. Er ist ein absolut kompletter Spieler.“

Doch nicht nur von Fonsecas spielerischen Qualitäten zeigt sich der Serbe äußerst angetan. "Natürlich ist die Art und Weise, wie er den Ball schlägt, beeindruckend, aber noch beeindruckender ist, wie er mit den Nerven auf dem Platz umgeht, obwohl er überhaupt keine Erfahrung auf höchstem Niveau hat“, so der 37-Jährige Großmeister des "mental games".

Dass der 18-Jährige Brasilianer weit über sein Heimatland hinaus von enthusiastischen Fanscharen begleitet wird, ist auch Novak Djokovic nicht verborgen geblieben. “Er ist aufregend für Brasilien, für die Tenniswelt. Ich habe schon in Australien gesagt, dass es für unser Tennis-Ökosystem, unseren Sport, super wichtig ist, einen Superstar, einen zukünftigen Superstar, hoffentlich aus Brasilien zu haben. So ein großes Land, so ein großer Markt, das ist wichtig”, sieht der Serbe den Hype rundum positiv.

Doch Fonseca, der in Miami in Runde drei gegen Alex de Minaur ausschied, ist nicht der einzige derzeitige NextGen ATP-Star, der es Djokovic angetan hat: "Er (Fonseca) ist nicht der Einzige, Es gibt auch Mensik. Weil die Leute so viel über Fonseca reden, haben sie vielleicht Mensik vergessen. [Learner] Tien auch. Alle diese Spieler sind sehr jung, aber sie haben genauso gute Rankings wie er. Sie sind genauso gut wie er.“

Für den Serben selbst geht es beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami mit dem Achtelfinale gegen Lorenzo Musetti weiter. Der 23-jährige Italiener zählte vor wenigen Jahren noch selbst zur NextGen. Im Head-to-Head führt Djokovic mit 7:1.

Herren-Einzel-Tableau in Miami