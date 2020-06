Djokovic und Tsitsipas top gegen Top-Ten-Gegner

Wie schlagen sich die Profis auf der ATP-Tour in besonders engen Momenten gegen besonders starke Gegner? Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic führen das Feld an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2020, 09:11 Uhr

Wieder einmal gilt es, eine Statistik mit etwas Vorsicht zu genießen - sind doch die Stichproben für einzelne Spieler unterschiedlich groß, ja, im Grunde nicht vergleichbar. Stefanos Tsitsipas etwa hat in seiner Karriere bis dato bei zwölf Gelegenheiten einen Entscheidungssatz gegen ein Mitglied aus den besten Zehn der Welt gespielt - Novak Djokovic liegt bei bereits 98 Partien, in denen er über die volle Distanz musste.

Dennoch geben selbst die nicht gewichteten Zahlen Aufschluss darüber, wer tendenziell vorne dabei ist, wenn es gegen die Besten der Welt eng wird. Und siehe da: Einer der Allerbesten hat in Entscheidungssätzen eine negative Bilanz gegen die Top Ten: Roger Federer. Was auch und vor allem damit zusammenhängt, dass der Maestro vergleichsweise sehr viele Matches gegen Djokovic und Rafael Nadal zu bestreiten hatte. Und gerade gegen die beiden Hauptkonkurrenten sieht die Erfolgsquote in Entscheidungssätzen nicht prickelnd aus. 5:14 gegen den serbischen Branchenführer, immerhin 6:7 gegen Nadal.

Thiem mit leicht positiver, Zverev mit leicht negativer Bilanz

Positiv sehen die Werte von Dominic Thiem aus, nach immerhin 21 Partien. Alexander Zverev hat auch schon bei 18 Matches die Gelegenheit gehabt, gegen einen Kontrahenten aus der Bel Etage sein Nenngeld auszuspielen. Die Bilanz der deutschen Nummer eins ist leicht negativ.

Hier die Erfolgsquote der noch aktiven Spieler gegen Top-Ten-Gegner in Entscheidungssätzen

Platz Spieler Quote Matches 1 Stefanos Tsitsipas 75,0% 9:3 2 Novak Djokovic 68,4% 67:31 3 Lucas Pouille 66,7% 4:2 4 Kei Nishikori 65,8% 25:13 5 Rafael Nadal 64,8% 46:25 6 Dominic Thiem 57,1% 12:9 7 Andy Murray 55,4% 31:25 8 Jo-Wilfried Tsonga 50,0% 21:21 8 Roberto Bautista-Agut 50,0% 8:8 10 Juan Martin del Potro 46,7% 21:24 11 Roger Federer 46,6% 54:62 12 David Goffin 44,4% 8:10 12 Alexander Zverev 44,4% 8:10 14 Stan Wawrinka 43,2% 19:25 15 Gilles Simon 40,0% 18:27 16 Milos Raonic 40,0% 14:21