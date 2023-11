Djokovic voll des Lobes: Alcaraz, Rune und Sinner werden Tennissport prägen

Die neue Generation um Carlos Alcaraz, Holger Rune und Jannik Sinner hat es auch dem Weltranglistenersten Novak Djokovic angetan.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.11.2023, 16:03 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic gewann 2023 drei Grand-Slam-Titel

Bei den ganz großen Turnieren führte auch 2023 kaum ein Weg an Novak Djokovic vorbei. Der Serbe gewann drei der vier Grand-Slam-Turniere und wird die Saison daher verdientermaßen als Weltranglistenerster abschließen. Lediglich in Wimbledon war es Carlos Alcaraz vergönnt, den 36-jährigen Ausnahmekönner zu stoppen.

Ohnedies stellte Alcaraz in der noch laufenden Saison eindrucksvoll unter Beweis, dass er den Tennissport in den kommenden Jahren entscheidend mitgestalten wird. Ob mit oder ohne Djokovic als Konkurrenten. Der 24-fache Grand-Slam-Champion selbst sieht neben dem erst 20-jährigen Alcaraz zwei weitere Youngsters bestens für die Zukunft gerüstet: Holger Rune und Jannik Sinner.

Djokovic: Neue Generation "sehr stark"

"Die Generation von Alcaraz, Rune und Sinner ist sehr stark. Es sind wahrscheinlich diese drei Spieler, die diesen Sport in der Zukunft, aber auch in der Gegenwart tragen werden. Sie stehen alle bereits an der Spitze des Spiels", sagte Djokovic bei den ATP Finals nach seinem Dreisatzerfolg gegen Hubert Hurkacz.

Während Djokovic dieser Tage im vierten Duell mit Sinner seine erste Niederlage hinnehmen musste, liest sich der direkte Vergleich mit Alcaraz und Rune etwas ausgeglichener. Gegen Alcaraz steht es im Head to Head 2:2, gegen Rune gewann der Weltranglistenerste drei der bisherigen fünf Partien.

Djokovic dank Sinner im Halbfinale

Er habe durchaus das Gefühl, so Djokovic, dass Siege gegen ihn für die neue Generation eine besondere Bedeutung hätten. Dies sei völlig normal: "Man erwartet von jungen Spielern, dass sie hungrig und motiviert sind und ständig nach Möglichkeiten suchen, sich zu verbessern, stärker, schneller und besser zu werden, um die besten Spieler der Welt zu schlagen und einige der größten Trophäen des Sports zu gewinnen."

In Turin dürfen sich von der neuen Generation sowohl Sinner als auch Alcaraz noch Hoffnungen auf den Turniersieg machen. Das gilt auch für Djokovic, der nach Sinners Dreisatzerfolg über Rune in der Vorschlussrunde steht. Und am Sonntag im Endspiel trotz seiner Lobeshymne einmal mehr demonstrieren könnte, dass die ganz großen Titel eben doch an ihn gehen.

