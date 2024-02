WTA Doha: Osaka und Rybakina stehen im Viertelfinale, Zheng scheitert

Überraschender Ruhetag für Naomi Osaka! Aufgrund einer verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin steht Osaka nun im Viertelfinale. Elena Rybakina erkämpfte sich ihren Viertelfinaleinzug in drei Sätzen, genau so wie Karolina Pliskova. Die Finalistin der Australian Open, Qinwen Zheng musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.02.2024, 20:00 Uhr

© Getty Images

Bei dem WTA-1000er Turnier in Doha kann sich Naomi Osaka als nächstes im Viertelfinale beweisen. Ihre Gegnerin Lessja Zurenko hatte kurzfristig das Match absagen müssen. Nach einem souveränen Auftaktmatch und dem heutigen Walkover trifft die ehmalige Weltranglistenerste Osaka auf Karolina Pliskova, die 2017 ebenfalls die Führung der Weltrangliste übernahm.

Pliskova hatte es heute deutlich schwieriger als ihre morgige Gegnerin Osaka. Nachdem sie den ersten Satz abgegeben hatte, konnte Pliskova wieder ins Spiel zurückfinden und ging letzendlich mit 3:6 7:5 und 6:1 gegen Landsfrau Linda Noskova als Gewinnerin vom Platz.

Rybakina weiterhin auf der Überholspur

Elena Rybakina setzte ihre Siegessträhne fort und rauschte weiter ins Viertelfinale. Sie bezwang die US-Amerikanerin Emma Navarro in drei Sätzen mit 6:1 6:7 (6:8) und 6:4. Obowhl die Kasachin im zweiten Satz mit 5:4 führte, konnte sie diesen nicht für sich entscheiden und so ging es in einen dritten Satz, der bis zum Ende spannend blieb.

Die Finalistin der diesjährigen Australian Open Qinwen Zheng, unterlag der jungen Kanadierin Lylah Fernandez in zwei Sätzen. Die 21-jährige Fernandez bezwang in der ersten Runde zunächst Paula Badosa und sicherte sich heute mit 7:6 und 6:3 ihr Ticket für das Viertelfinale und bekommt es nun mit der Weltrangslitenvierten Elena Rybakina zu tun.

