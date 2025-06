Dominant auf Sand: Musetti reiht sich hinter Nadal und Co. ein

In einer Saison in allen Sandplatz-Halbfinals der ATP-1000-Turniere und bei den French Open zu stehen – das schafften bislang nur vier Spieler. Lorenzo Musetti reiht sich nach seinem gestrigen Sieg über Frances Tiafoe in diese Statistik ein.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.06.2025, 18:09 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti bei seinem Viertelfinalmatch gegen Frances Tiafoe

Lorenzo Muestti steht erstmalig unter den letzten Vier bei den French Open und setzt damit seinem hervorragenden Lauf auf Sand die Krone auf. Denn bereits bei den ATP-1000-Turnieren auf Asche erreichte der Italiener das Halbfinale, in Monte Carlo zog er sogar bis ins Finale. Damit tritt der 23-jährige Musetti mit einem exklusiven Club bei.

Wenn es eine Statistik auf Sand gibt, wird sie natürlich von keinem Geringeren als Rafael Nadal angeführt. Der „King of Clay“, der heute seinen 39. Geburtstag feiert, zeigte diese Dominanz nicht nur einmal, sondern gleich fünfmal – in den Jahren 2007, 2010, 2011, 2013 und 2019. In all diesen Jahren stand er nicht nur im Halbfinale der French Open, sondern gewann das Turnier auch jedes Mal.

Auch Novak Djokovic gelang dieses Kunststück – im Jahr 2008. Damals stand er in allen Sandplatz-Halbfinals der ATP-1000-Turniere sowie bei den French Open. Den Titel holte er sich in Rom; in Paris behielt Nadal die Oberhand.

Im Zeichen der „Big Four“ bewies auch Andy Murray seine Konstanz auf Sand. Der Brite stand 2016 in allen Halbfinals der Masters-Turniere sowie bei den French Open – in jenem Jahr, in dem er neun seiner insgesamt 46 Karrieretitel gewinnen konnte. Auch auf Asche wurde die Konstanz belohnt: Mit dem Titelgewinn beim ATP-1000-Turnier in Rom.

Der bislang letzte und gleichzeitig jüngste Spieler dieser exklusiven Liste war Alexander Zverev. 2022 gelang dem Deutschen ein beeindruckender Höhenflug auf Sand – einen Titel konnte der damals 25-Jährige allerdings nicht holen.