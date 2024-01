Dominic Stricker muss für die Australian Open passen

Der schweizer Youngster Dominic Stricker muss verletzungsbedingt auf die Australian Open in Melbourne verzichten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.01.2024, 12:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Stricker muss verletzungsbedingt auf das erste Major des Jahres verzichten.

Wie Dominic Stricker auf Instagram bekannt gab, wird der 21-jährige Schweizer aufgrund einer Rückenverletzung nicht beim ersten Grand-Slam-Turnier nicht an den Start gehen können. Sein Verzicht auf das erste Major der Saison ist als Vorsichtsmaßnahme einzustufen: „Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und arbeite hart daran, aber die Gesundheit muss an erster Stelle stehen. Deshalb höre ich auf meinen Körper und die weisen Worte meines medizinischen Teams.“

Nach seinen famosen Auftritten bei den US Open und dem Heimturnier in Basel, als er mit Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud zwei Top10-Spieler besiegen konnte, kämpfte der Berner vermehrt mit Blessuren und musste auch bei den NextGen ATP Finals in Saudi Arabien verletzungsbedingt aufgeben.