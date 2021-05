Dominic Stricker nach Auftakterfolg in Genf: "Sieg nach Matchball noch gar nicht realisiert"

Der Schweizer Youngster Dominic Stricker überraschte beim ATP-Turnier in Genf mit einem Zweisatz-Erfolg über Marin Cilic - vor den Augen von Roger Federer.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 10:38 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Dominic Stricker

Ein Schweizer Sieg am Dienstag in Genf - und es war keiner von Roger Federer. Der Maestro nämlich verlor bei seinem Comebackmatch, zuvor aber hatte sein Landsmann es besser gemacht: Der 18-Jährige Dominic Stricker siegte gegen Marin Cilic mit 7:6 (5) und 6:1 und feierte damit seinen ersten Erfolg beim ersten ATP-Auftritt seiner Laufbahn.

Stricker, amtierender Sieger der Junioren-Konkurrenz bei den French Open (im Einzel und Doppel!), setzt sein erfolgreiches Jahr 2021 damit weiter fort: Erst vor knapp zwei Monaten gewann er das Challenger-Turnier in Lugano, von einer Weltranglisten-Platzierung außerhalb der Top 1000 hat er sich mittlerweile schon auf Platz 419 hochgespielt, der Einzug in die Top 400 ist nach dem Auftakterfolg in Genf bereits fix.

Stricker: "Nicht der, der unglaubliche Emotionen zeigt"

"Viel nervöser" sei er gewesen als bei den Juniors, verriet Stricker im Anschluss, das Match aber habe er angenommen wie jedes andere auch. Und nach dem verwandelten Ball zum Sieg recht verhalten reagiert. "Ich hatte den Sieg nach dem Matchball wohl noch gar nicht recht realisiert, weiß nur, dass ich etwas mega Cooles erlebt habe und bin zufrieden mit meiner Leistung. Aber verarbeiten werde ich das wohl erst am Abend im Hotel – vielleicht aber auch erst, wenn diese Woche vorbei ist. Aber natürlich freut es mich schon jetzt mega!", erklärte Stricker. Und gestand: "Ich bin eh nicht der, der unglaubliche Emotionen zeigt."

Stricker hatte in der Saisonvorbereitung auch mit Landsmann Roger Federer trainiert - und Federer hatte es sich bei Strickers Match gegen Cilic (und vor seinem eigenen) auch auf der Tribüne gemütlich gemacht. "Cool, dass er zuschauen kam", freute sich Stricker. "Ich sah, dass er irgendwann da war, habe aber nicht mitbekommen, wann er kam. Nervös hat mich das aber nicht gemacht."

Ein offizielles Zusammentreffen auf dem Court mit Federer ist allerdings noch Zukunftsmusik. Stricker trifft in Runde 2 auf Marton Fucsovics (ab ca. 14 Uhr, hier in den Livescores), bei einem Sieg hätte er gegen Federer antreten können - nun würde dort dessen Bezwinger Pablo Andujar warten...

Was Dominic Stricker sonst noch sagte, lest ihr hier!

Zum Einzel-Draw in Genf