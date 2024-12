Dominic Stricker: Neues Jahr und hoffentlich kein Verletzungspech

Dominic Stricker musste zu Beginn des Jahres auf Grund von Rückenproblemen lange pausieren. Erst im Sommer kehrte die ehemalige Nummer 88 der Tennisweltrangliste zurück und startet nun 2025 wieder richtig durch.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.12.2024, 17:24 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker möchste 2025 wieder ein etabliertes Mitglied der ATP Tour sein.

Dominic Stricker strebt 2025 die Rückkehr in die Top100 an. Das Jahr 2024 war geprägt von anhaltenden Rückenproblemen, die den Schweizer im ersten Halbjahr zu einer kompletten Pause gezwungen haben. Doch auch nach seiner Rückkehr im Sommer hatte der 22-Jährige immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Ein klarer Vorteil für die kommende Saison ist die geringe Anzahl an Punkten, die die Tennishoffnung der Eidgenossen zu verteidigen hat. Der aktuell 301. der Tennisweltrangliste sammelte 173 Punkte in den vergangenen zwölf Monaten, davon einen Anteil auf der ATP Challenger Tour, wo es in diesem Jahr nie über ein Viertelfinale hinausging.

Viertelfinale in Stockholm bestes Ergebnis

Bei seinen beiden Grand-Slam-Teilnahmen in diesem Jahr war in Wimbledon und New York jeweils in der ersten Runde Schluss. Beim Heimauftritt in Basel gab es für das Zweitrundenaus immerhin 50 Punkte. Dieselbe Anzahl war die Belohnung für den Viertelfinaleinzug beim 250er-Event in Stockholm.

Dominic Stricker zeigte also punktuell wieder sein Können in diesem Herbst. Es wird häufiger vorkommen, sollte der Schweizer schmerzfrei spielen können. Nicht nur Stefanos Tsitsipas, der 2023 bei den US Open gegen Stricker ausschied, müsste den von Dieter Kindlmann trainierten Linkshändern fürchten.