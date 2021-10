Dominic Thiem am Tag der Entscheidung: Wandern, "The Sound of Music" oder doch schon Tennis?

Dominic Thiem hat beim Heimat-Quiz "Home Court" einige Antworten geliefert - und hofft heute seinerseits auf welche.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.10.2021, 06:43 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Roger Federer und Dominic Thiem eint einiges - unter anderem ihre Liebe zum Schnee. Und ihre Vernunft. Denn sowohl der Schweizer als auch der Österreicher würden liebend gerne mal wieder die Ski-Schuhe binden, halten aber an sich: zu groß die Gefahr einer Verletzung und einer Gefährdung der weiteren Tenniskarriere.

Als sich Thiem beim "Österreich-Quiz" des Tennis Channels zwischen Sommerwanderungen und Winterski entscheiden musste, erklärte er logischerweise: "Wandern im Sommer in den Alpen, denn das darf ich tun. Skifahren darf ich aktuell leider nicht. Aber die Dinge können sich in zehn Jahren ändern." Ob das im Umkehrschluss heißt, dass Thiem noch zehn Jahre auf der Tour spielen wird? Wer weiß...

Dominic Thiem vor Belastungstest

Aktuell laboriert der Lichtenwörther an seinem maladen Handgelenk, hier steht exakt am 4. Oktober - also heute - ein Belastungstest an. Der auch Ausschlag darüber geben soll, ob eine Operation doch noch nötig sein wird. Oder man langsam den Weg des Comebacks einschlagen kann.

Sollte eine OP nötig werden, kann Thiem wohl erst im Februar oder März wieder richtig trainieren, wie er vor wenigen Wochen erklärte. Womit er zwangsläufig noch etwas mehr Zeit zum Wandern haben würde als ihm lieb sein wird.

Oder für The Sound of Music: Der Film zum Musical mit Julie Andrews zählt zu den vier erfolgreichsten Hollywood-Musikfilmen aller Zeiten, in den USA kennt ihn fast jeder. Thiem erklärte im Quiz hingegen, er habe ihn noch nie geschaut. "Er ist so bekannt in den Staaten! In Österreich sagt er zwar auch jedem etwas, aber gesehen hat ihn kaum jemand."