Dominic Thiem auf der Suche nach Siegen in Heilbronn

Nach seinem Erstrundenaus in Roland Garros startet Dominic Thiem (ATP-Nr. 92) diese Woche beim ATP Challenger-Turnier in Heilbronn mit der klaren Zielsetzung - zurück in die Erfolgsspur.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 11:48 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem will beim Challenger-Turnier in Heilbronn Selbstvertrauen tanken.

Logischerweise sichtlich enttäuscht wirkte Dominic Thiem im Anschluss an die 5-Satz-Niederlage in Paris gegen den Argentinier Pedro Cachin. Nach einem 0:2-Satzrückstand strahlte der Lichtenwörther die gewünschte Dominanz auf dem Court aus, konnte sich aber letztlich nicht mehr für die Leistungssteigerung belohnen. Doch anstatt den Kopf in den sprichwörtlichen Sand zu stecken, ging der Blick beim 29-jährigen sofort wieder nach vorne. Vor Beginn seiner Rasensaison, die in diesem Jahr aus den Starts beim ATP-Turnier in Halle und in Wimbledon besteht, streut der Niederösterreicher noch zwei Teilnahmen auf der ATP Challenger-Tour auf Sand ein.

Heilbronn als feine Adresse auf der Challenger-Tour

Vor dem Start in Perugia spielt Thiem diese Woche beim Neckarcup in Heilbronn. Das Turnier ist schon seit vielen Jahren eine Institution auf der Tour und wurde von den Spielern schon mehrfach zum Challenger-Turnier des Jahres ausgezeichnet. In den letzten Jahren fand das Turnier unmittelbar vor der Qualifikation der French Open statt, um in dieser Saison einen der begehrten Termine mit Kategorie 125 in der zweiten Turnierwoche eines Grand Slam-Turniers zu ergattern. Wie im Falle von Thiem kann dadurch der ein oder andere Frühausscheider beim Major von einer kurzfristigen Teilnahme per Wildcard überzeugt werden. Angeführt wird das Feld in diesem Jahr vom ehemaligen French Open-Halbfinalisten Marco Cecchinato aus Italien.

Lösbare Aufgabe zum Auftakt

Die Zielsetzung für Thiem in Heilbronn ist klar – mit Siegen in möglichst großer Zahl Selbstvertrauen tanken, um bei den kommenden Aufgaben schon zu Beginn der Matches seine volle Performance abrufen zu können. Zum Auftakt trifft der ehemalige US Open-Champion, gesetzt an Position 4, auf Kaichi Uchida. Der Japaner konnte in seiner erfolgreichen Juniorenzeit bis auf Platz 3 im Ranking klettern, benötigte aber eine längere Anlaufzeit, um bei den Herren Fuß zu fassen. Seit einem Jahr hat sich der 28-jährige in den Top 200 etabliert und befindet sich aktuell auf Weltranglistenposition 154. Genau die Hälfte seiner Titel auf der Future- und Challenger-Tour konnte er auf Sand erringen. Bei einem Sieg zum Auftakt könnte Thiem mit Maximilian Neuchrist (ATP-Nr. 188) auf den zweiten Österreicher im Feld treffen, der in der ersten Runde dem Spanier Pedro Martinez gegenübersteht.

