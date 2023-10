Dominic Thiem: Australian-Open-Hauptfeld und Olympia als Ziele in 2024

Dominic Thiem hat sich in Antwerpen zu seinen Zielen für die neue Saison geäußert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2023, 18:23 Uhr

© GEPA Pictures

Der Abschied aus Antwerpen war wieder mal bitter für Dominic Thiem: Am späten Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, hieß der Sieger Yannick Hanfmann - 6:4, 5:7 und 6:4, so die Zahlen.

Ärgerlich vor allem: Thiem hatte im dritten Durchgang sieben Breakchancen und nutzte nur eine davon;.er selbst ließ zwei zu, die Hanfmann direkt verwandelte...

Nun also geht's weiter nach Wien für Thiem, zu den Erste Bank Open. Dort und generell im Tennisherbst 2023 heißt es dabei Punkte zu sammeln für die neue Saison. Konkret für einen Platz um Hauptfeld der Australian Open. Aktuell ist Thiem mit Platz 86 im Ranking ordentlich dabei.

Thiem: "Mental ist es nicht einfach, aber ich setze mir erreichbare Ziele"

"Ich möchte in Melbourne direkt auf dem Haupttableau stehen, das ist ein kleineres Ziel", sagte Thiem entsprechend dieser Tage in Antwerpen. "Mein Comeback gestaltet sich schwieriger als geplant, ich bin auch ziemlich von Verletzungen geplagt. Mental ist es nicht einfach, aber ich setze mir erreichbare Ziele."

Ein eher hohes Ziel, zumindest in Sachen Ergebnis, ist ein neues. "Nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele mein größtes Ziel, ich habe noch nie an den Spielen teilgenommen und jetzt sind sie in Roland Garros, wo ich nur gute Erinnerungen habe."

Dem ist freilich so: Zwei Halbfinals und ein Finale stehen für Thiem bei den French Open auf dem Zettel - zuletzt aber auch frühe Niederlagen. Das Gute: Bis zu den Olympischen Spielen ist noch etwas Zeit, das Olympische Tennisturnier beginnt erst am 27. Juli 2024.