Dominic Thiem beendet seine Saison vorzeitig

Dominic Thiem hat unmittelbar nach dem Achtelfinalaus bei den Erste Bank Open in Wien sein Saisonende bekanntgegeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.10.2022, 21:27 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem beendet seine Saison

Dominic Thiem hat am Donnerstag sein vorzeitiges Saisonende bekanntgegeben. Wie der Österreicher in der Pressekonferenz nach seinem Achtelfinalaus bei den Erste Bank Open in Wien mitteilte, wird er in diesem Jahr kein Turnier mehr bestreiten. "Wir haben entschieden, dass ich den Fokus voll auf die Vorbereitung lege", so der 29-Jährige.

Ausschlaggebend für Thiems Entscheidung war, dass er für seinen Achtelfinaleinzug in Wien nun 45 anstelle von 25 Punkten erhält. Der Österreicher führte dabei zunächst einen Fehler im Zusammenhang mit dem Turnier in Cordoba als Grund an, die ATP stellte in einer Mail aber wenig später klar, dass Thiem die null Zähler vom Masters-1000-Event im März in Indian Wells aus der Wertung genommen werden und sein Ergebnis in Wien nun voll zählt.

Die Qualifikation für den Hauptbewerb der Australian Open scheint dadurch beinahe gesichert. "Ich werde auf 100, 101 oder 102 abschließen. Es sollte sich unter normalen Umständen ausgehen." Die ersten 104 Spieler stehen bei Grand-Slam-Turnieren fix im Hauptfeld.

Thiem wird nun für rund zehn Tage pausieren, ehe die Vorbereitung auf die kommende Saison beginnt. "Ich will da als Maschine rauskommen. Das ist das einzige Ziel. Ich habe durch die Handgelenkverletzung noch nie so richtig die Kombination aus Tennis und Fitnesstraining machen können. Das wird mich weiterbringen." Unter anderem hat der US-Open-Sieger von 2020 danach bereits seine Zusage für ein Exhibition-Event in Saudi-Arabien gegeben.