Dominic Thiem - Belgrad statt Barcelona, Novak Djokovic statt Rafael Nadal

Dominic Thiem nimmt eine Änderung in seinem Turnierkalender vor: Der 27-Jährige wird heuer anstelle des ATP-500-Turniers in Barcelona beim ATP-250-Event in Belgrad aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.03.2021, 20:39 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird heuer auf das Turnier in Barcelona verzichten

Der Start in das Jahr 2021 hätte für Dominic Thiem aus sportlicher Sicht durchaus besser verlaufen können: Vorrundenaus mit Österreich beim ATP Cup, Achtelfinalniederlage bei den Australian Open, Viertelfinalpleite in Doha und zuletzt eine Erstrundenschlappe in Dubai - so liest sich die bisherige Bilanz des Lichtenwörthers in der laufenden Spielzeit.

In der bevorstehenden Sandplatzsaison soll aber alles anders werden. Aus diesem Grund verzichtete Thiem auch auf das ATP-1000-Turnier in Miami, stattdessen bereitet er sich in der Heimat auf die Veranstaltung in Monte Carlo, wo bislang ein Viertelfinaleinzug im Jahr 2018 das höchste der Gefühle war, vor.

Anders als in den Jahren zuvor wird es für den Weltranglistenvierten nach dem Turnier im Fürstentum nicht nach Barcelona, sondern in die serbische Hauptstadt Belgrad gehen. Ab dem 19. April findet parallel zum 500er-Event in der katalanischen Hauptstadt in der "Weißen Stadt" ein ATP-250-Turnier statt.

Die Entscheidung Thiems ist nicht nur wegen der niedrigeren Turnierebene überraschend, hatte sich der Österreicher in Barcelona bislang doch pudelwohl gefühlt. Der 27-Jährige wäre in diesem Jahr nach dem Sieg vor zwei Jahren sogar als Titelverteidiger an den Start gegangen - und auch die vermeintlich schwächere Konkurrenz bei einem 250er-Event dürfte nicht den Ausschlag gegeben haben. Denn anstelle von Sandplatzkönig Rafael Nadal, der auch 2021 wieder in der zweitgrößten Stadt Spaniens aufschlagen wird, wartet auf Thiem in Belgrad nun unter anderem der Weltranglistenerste Novak Djokovic.

