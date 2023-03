Dominic Thiem braucht für die French Open jeden Punkt

Dominic Thiem startet kommende Woche in Estoril in die Sandplatzsaison. Um direkt ins Hauptfeld der French Open zu kommen, benötigt der Österreicher dringend Punkte.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.03.2023, 08:36 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem möchte endlich Punkte sammeln

Bei den letzten beiden Grand-Slam-Turnieren in New York City und Melbourne hat Dominic Thiem bekanntlich eine Wildcard für das Hauptfeld bekommen, für die bald anstehenden French Open möchte Thiem sich den Platz im 128er-Raster lieber direkt erspielen. Dazu müssen allerdings Punkte her: Denn aktuell liegt Dominic Thiem in der ATP-Weltrangliste auf Position 106, das ist zwei Plätze schlechter als für einen Fixplatz nötig. Natürlich kann man davon ausgehen, dass es ein paar Absagen geben wird, aber darauf möchte Thiem sicherlich nicht bauen.

Die letzten Wochen waren nicht einfach für den US-Open-Champion von 2020, wie er am Donnerstag auch in einem Interview mit dem ORF erklärte. "Ganz wichtig wären einmal ein paar Siege oder einmal ein Sieg, dass wieder der Schalter umgelegt wird. Das waren jetzt doch vier Erstrunden-Niederlagen in Serie, die helfen nicht fürs Selbstbewusstsein. Deshalb schaue ich, dass ich damit schon nächste Woche in Portugal anfange und von der Niederlagenserie wieder in positive Gefilde komme."

Thiem möchte in Monte-Carlo starten

Los geht es auf Sand in Estoril, dort ist Dominic Thiem ins Feld gerutscht. Dass er danach Monte-Carlo auf seinem Plan hat, ist bekannt. Bei der Vergabe der Wildcards ist der 29-Jährige allerdings leer ausgegangen. Und für einen Platz in der Qualifikation reicht das augenblickliche Ranking nicht.

"Ich habe nächste Woche und übernächste Woche noch Zeit, also quasi noch zwei Chancen. Da muss ich Punkte machen", erklärte Thiem also weiter in Hinblick auf Roland Garros. Nach der Monte-Carlo-Woche wird nämlich abgerechnet. Die möglichen Punkte, die Thiem bei seinem Start in münchen oder auch beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen erspielt, zählen dann zwar natürlich für die Weltrangliste, haben aber keinen Einfluss mehr auf sein Startrecht bei den French Open 2023.