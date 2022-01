Dominic Thiem - Comeback verschoben, Cordoba kommt noch zu früh

Das Comeback von Dominic Thiem verzögert sich um ein paar weitere Tage. Österreichs Nummer eins wird in dieser Woche nicht beim ATP-Tour-250-Turnier in Cordoba starten. Das wurde am Montag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2022, 18:05 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem gibt sich vor dem Comeback noch ein paar Tage Zeit

Die österreichischen Tennisfans müssen sich weiter gedulden: Das Comeback von Dominic Thiem wird nämlich auch in dieser Woche nicht stattfinden. Thiem, beim ATP-Tour-250-Event in Cordoba als Nummer zwei ausgelost, gab am Montag bekannt, dass er nicht in der argentinischen Metropole spielen werde.

Er habe in den vergangenen Tagen eine kleine Verletzung erlitten - das Handgelenk sei aber komplett in Ordung. Nähere Details wollte Thiem in einem Pressegespräch bekanntgeben.

Der 28-jährige Major-Champion hat sein bislang letztes Match beim Rasen-Event auf Mallorca im Juni 2021 bestritten, einen ersten gesundheitlichen Rückschlag gab es im Sommer, sodass aus der Titelverteidigung bei den US Open nichts wurde. Auch der nächste Comeback-Termin bei einem Einladunsgturnier in Abu Dhabi kam noch zu früh, nun sollte es der sanfte Einstieg bei der südamerikanischen Sandplatz-Tour werden, auf der Thiem in Buenos Aires und Rio de Janeiro schon mehrere Titel geholt hat.