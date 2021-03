Dominic Thiem - dem Ruf von Novak Djokovic nach Belgrad gefolgt

Dominic Thiem wird anstelle des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona die um eine Kategorie kleinere Veranstaltung in Belgrad bestreiten. Daran ist auch Novak Djokovic nicht ganz unschuldig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2021, 10:57 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Novak Djokovic 2020 in Belgrad

Wenn Novak Djokovic ruft, dann kann kaum jemand widerstehen. Auch Dominic Thiem nicht. So war es 2020 bei der Adria Tour, so wird es auch in wenigen Wochen im Zusammenhang mit dem ATP-Tour-250-Turnier in Belgrad sein. "Djokovic ist dort der Veranstalter und hat Dominic gefragt, ob er mitspielen will. Abgesehen von Corona war ja auch die Adria Tour prinzipiell ein tolles Event. Der Tennis-Fanatismus dort ist irre."

Von Fanatismus hat Dominc Thiem in den letzten paar Wochen maximal ein Scheibchen abbekommen: Das Drittrunden-Match gegen Nick Kyrgios bei den Australian Open war aus Stimmungsgesichtspunkten vielleicht sogar das Highlight des Jahres 2021, in Doha durften immerhin noch ein paar Leute ins Stadion, in Dubai herrschte beim Ausscheiden gegen Lloyd Harris dann gähnende Leere auf den Tribünen.

Thiem und Djokovic in Monte Carlo

Wie voll die Tribünen in Belgrad zwischen dem 19. und 25. April sein werden, ist noch offen. Die Frühlingssause vor knapp einem Jahr inklusive Players Party schlug ja dann ziemlich schnell in gewaltige Ernüchterung um. Und eines blieb den Fans in Belgrad bei der Adria Tour ja auch vorbehalten: Das direkte Aufeinandertreffen zwischen Novak Djokovic und Dominic Thiem. Der Österreicher holte sich den Sieg beim Schaukampfturnier, Djokovic schied im Halbfinale aus.

Davor gilt es allerdings in Monte Carlo die Sandplatzsaison mit einem Klassiker zu eröffnen. Novak Djokovic hat dieses Turnier schon zwei Mal gewonnen, auf der Luste von Dominic Thiem fehlt der Sieg im Fürstentum noch. Den letzten für einen Österreicher gab es übrigens vor 25 Jahren: 1996 besiegte Thomas Muster im Endspiel Albert Costa in fünf Sätzen. Und gewann zum dritten Mal im Monte Carlo Country Club.