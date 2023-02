Dominic Thiem: Der Plan für die kommenden Wochen steht

Dominic Thiem reist mit zwei Niederlagen im Gepäck vom Davis-Cup-Duell mit Kroatien in Rijeka ab. Der Österreicher hat ein dichtes Programm vor der Brust.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.02.2023, 18:48 Uhr

Dominic Thiem hat ein dichtes Programm vor der Brust

Dominic Thiem wartet 2023 noch auf den ersten Satzgewinn in einem offiziellen Bewerbsspiel. Sowohl in Adelaide, in Melbourne und nun auch in Rijeka musste der Lichtenwörther empfindlich deutliche Niederlagen einstecken. Zuletzt konnte Österreichs Nummer eins dem Team um Kapitän Jürgen Melzer im Duell mit Kroatien nicht weiterhelfen, Thiem unterlag sowohl Borna Coric als auch Borna Gojo in zwei Sätzen.

Nun geht es für den 29-Jährigen zurück auf Sandplatz, konkret nach Südamerika. Dort stehen für Thiem ab 13. Februar drei Events auf Asche an, zunächst in Buenos Aires (250er), dann in Rio de Janeiro (500er) und schließlich in Santiago de Chile (erneut 250er). Auch Carlos Alcaraz hat sich für ein Antreten in Südamerika angekündigt.

Thiem mit Rückschritt auf Challenger-Tour?

Nach Santiago de Chile steht für Thiem ein Umstieg auf Hartplatz an, in Indian Wells müsste der Österreicher stand jetzt durch die Quali-Mühlen gehen. Thiem soll aber um eine Wildcard angefragt haben. Verlaufene die Auftritte in Kalifornien für Thiem nicht nach Wunsch, so könnte der Österreicher vor dem ATP-Masters-1000-Event von Miami auch beim ATP-Challenger-Event von Phoenix (Arizona 175) aufschlagen. Das Turnier ist eines von einigen aufgewerteten Challenger-Events im Kalender.

Das letzte derzeit terminierte Event stellt schließlich das ATP-Masters-1000-Event von Miami dar. Auch hier müsste Thiem durch die Qualifikation gehen. In Indian Wells hat Thiem 2019 seinen bisweilen einzigen Titelgewinn auf ATP-Masters-1000-Niveau feiern können. In Miami hingegen hat Thiem noch kaum große Ergebnisse vorzuweisen.