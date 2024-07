Dominic Thiem: "Eine sehr gute Vorbereitung für Kitzbühel"

Trotz der knappen Auftaktniederlage in Gstaad zeigte sich Dominic Thiem mit seiner Leistung nicht gänzlich unzufrieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 09:07 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem geht in der kommenden Woche in Kitzbühel an den Start

Chancen waren im dritten Durchgang zur Genüge da, doch letztlich setzte es für Dominic Thiem beim ATP-250-Turnier in Gstaad eine knappe Erstrundenniederlage. Trotz 4:2-Führung im dritten Satz unterlag der US-Open-Sieger von 2020 dem peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas mit 3:6, 7:5 und 6:7 (4).

“Ich habe meine Chancen gehabt, aber allgemein war es eines meiner besseren Matches in letzter Zeit, auch wenn es nicht viele waren”, erklärte Thiem, der auf der ATP-Tour seit Anfang April auf ein Erfolgserlebnis wartet, nach dem Match im “ORF”-Interview. Trotz der Niederlage nahm der Österreicher auch Positives aus der Schweiz mit.

“In gewissen Situationen habe ich falsche Entscheidungen getroffen, aber es war ein guter Fight, auch eine sehr gute Vorbereitung für Kitzbühel”, sagte Thiem nach dem fast dreistündigen Abnützungskampf. “Noch ein Spiel wäre besser gewesen, aber es war einmal wichtig, lange auf dem Platz zu stehen.”

Thiem in Kitzbühel im Vorjahr im Finale

Bei den Generali Open (22. bis 27. Juli) wird Thiem das letzte Sandplatzturnier seiner Karriere bestreiten. Im Vorjahr erreichte der ehemalige Weltranglistendritte in Kitzbühel das Finale, 2019 konnte er das ATP-250-Event in Tirol für sich entscheiden.

In diesem Jahr könne er “für nichts garantieren”, so Thiem. “Ich glaube, dass von einer Niederlage in der ersten Runde bis zu einer paar Matches gewinnen alles möglich ist.” Der 30-Jährige wird zur Wochenmitte in Kitzbühel eintreffen.