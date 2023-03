Dominic Thiem: Ernüchternde Quartalsbilanz

Mit der Niederlage gegen Lorenzo Sonego beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami geht ein Saisonviertel zu Ende, das sich Dominic Thiem sicherlich anders vorgestellt hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.03.2023, 09:23 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Donnerstagabend in Miami

Börsennotierte Aktiengesellschaften müssen bekanntlich Quartalsberichte abliefern, um ihre Anteilseigner über den Verlauf der Geschäfte zu informieren. Die an der Tennisbörse notierten Profis bekommen da viel aktueller Bescheid, nämlich jeden Montag mit dem Erscheinen der jeweiligen Weltranglisten. Dennoch lohnt es sich, auch mal einen etwas weiteren Blick zu haben, eben weil am kommenden Freitag das erste Jahresviertel 2023 zu seinem Ende kommen wird.

Es war kein gutes für Dominic Thiem.

Anfang der Saison hatte der Österreicher das Ziel formuliert, in Roland Garros wieder unter den gesetzten Spielern zu sein, in der ATP-Weltrangliste also an den Top 30 dran. Dafür bräuchte es nach dem neuerlichen frühen Aus in Miami gegen Lorenzo Sonego, gegen den Thiem in der Nacht auf Freitag mit 6:7 (7) und 2:6 unterlag, schon ein paar herausragende Ergebnisse in den kommenden Wochen, die für den US-Open-Champion auf Sand in Estoril beginnen. Aktuell wird Thiems Ranking dreistellig bleiben. Was hilft, sind Wildcards, so wie sie Dominic Thiem zuletzt für die Turniere des Sunshine Doubles bekommen hat oder in ein paar Wochen auch in München bekommen wird.

Federer hatte nur Spaß am Gewinnen

Das aber wird auf Dauer auch keinen Spaß machen. Roger Federer hat bei einem seiner letzten Auftritte bei den US Open - es mag das Jahr 2018 gewesen sein - gesagt, dass ihm der Tennissport im etwas höheren Alter nur deshalb Freude bereitet hat, weil er immer noch sehr oft als Sieger vom Court geht. Nun ist Dominic Thiem aktuelle deutlich jünger als Federer damals, aber so hier und da ein kleiner Freudentaumel wäre schon fein.

Zu Buche steht allerdings nur ein einziger Matcherfolg: gegen Alex Molczan in Buenos Aires. Und ein paar Matches, die auch in die Richtung von Thiem hätten laufen können - wie etwa jenes in Indian Wells gegen Adrian Mannarino oder in Rio de Janeiro gegen Thiago Monteiro. Auch gegen Sonego in Miami waren Chancen da, wie etwa ein Satzball in Durchgang eins. Das lässt sich aber für beinahe jedes beliebige Match auf der ATP-Tour sagen, das nicht gerade mit einem Ergebnis von 6:3 und 6:2 endet: wenn der oder ein anderer Ballwechsel anders gelaufen wäre, hätte auch der Sieger anders ausgesehen.

Thiem zu sehr Musterschüler?

Nun, gut. Das hilft Dominic Thiem nicht weiter. Eher schon die Tatsache, dass Duglas Cordero wieder im Team dabei ist. Da gibt es dann plötzlich wieder Bilder von einem Dominic Thiem, der außerhalb seines natürlichen Habitats mit dem Tennisschläger durch die Gegend fetzt. Der extrovertierte Fitnessguru bringt die Emotionen mit, die jemand Lorenzo Sonego ganz von innen spürt, vielleicht sogar beim Gang zum Mittagsbuffet im Spielerbereich von Miami.

Bei Sonego ist es schwierig vorstellbar, dass er als Schüler in der vorletzten Reihe über Stunden hinweg dem Unterricht konzentriert gefolgt ist. So viel Energie scheint in dem Italiener zu stecken. Dominic Thiem ist im Augenblick vielleicht zu sehr Musterschüler. Und Duglas Cordero könnte der Mann sein, der dafür sorgt, dass die Note im Fach „Betragen“ vielleicht ein wenig schlechter ausfällt. dafür die Ergebnisse besser als in diesem sehr ernüchternden ersten Quartal 2023.

